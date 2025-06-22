美軍B-2轟炸機開炸核設施！伊朗顏面盡失「可能報復」：早已撤離

▲伊朗納坦茲核子濃縮設施內設有高射砲陣地，該張照片攝於2007年。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普21日證實，美軍出動匿蹤轟炸機成功空襲伊朗3處核設施。多名國防部官員透露，這次行動中派遣數架B-2轟炸機攻擊伊朗福爾多（Fordow）核濃縮設施，震撼國際。專家警告，此舉不僅象徵中東局勢進入新階段，更讓伊朗高層顏面掃地，不排除將透過攻擊美軍基地或支持代理勢力發動報復。

根據美媒《紐約時報》，美國國防官員消息透露，行動中出動的多架B-2匿蹤轟炸機是否為近日自美國密蘇里州懷特曼空軍基地飛往關島的機隊，目前尚未獲得確認。B-2具備強大打擊力，能搭載重達3萬磅、可穿透地底的巨型鑽地炸彈，足以摧毀建於山腹深處的核設施，如福爾多濃縮廠。

報導也指出，目前不清楚此次行動是否還動用了其他型號戰機，五角大廈尚未公布更多細節。

此舉立即引發區域安全隱憂。美國外交關係協會（CFR）中東事務高級研究員塔克葉（Ray Takeyh）分析，美方此次果斷出擊，顯示川普政府對伊朗發展核武零容忍，並標誌中東地緣政治邁入「不可預測的新階段」。

塔克葉強調，這次空襲對伊朗而言形同「全方位羞辱」，使得政治領導人面臨來自國內的巨大壓力。他指出，「伊朗政府幾乎在每個層面都遭打擊，這讓他們在國內民眾與保守派面前處境艱難，勢必尋求方式挽回顏面。」

他進一步警告，伊朗未來可能對美軍駐中東基地發動報復性攻擊，或透過扶持的民兵組織採取間接手段反擊，以重塑民族尊嚴並轉移國內焦點。

川普過去曾因反對美軍干預海外事務而獲得選民支持，特別是在批評伊拉克戰爭方面獲得不少掌聲，但他也多次公開表明「伊朗絕不能擁有核武」。如今這項行動，被視為他打破自身承諾，卻實現了共和黨內新保守派長年以來對伊朗採取強硬政策的夢想。

伊朗伊斯法罕省副省長薩利希（Akbar Salehi）證實，美軍對納坦茲（Natanz）、伊斯法罕兩處核設施發動攻擊。根據與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，當地防空部隊已對「入侵者」開火，試圖進行攔截。

針對此次空襲，伊朗國會議長顧問穆罕默迪（Mehdi Mohammadi）在社群平台發聲指出，福爾多設施早已完成撤離準備，雖有損害但並非無法修復。他強調，「你無法轟炸知識」，顯示伊朗方面試圖淡化實質損失，同時展現堅定立場。