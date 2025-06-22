　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美媒：川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝光

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，美國於當地時間22日清晨成功對伊朗3座關鍵核設施展開空襲，出動包括B-2匿蹤轟炸機在內的重型軍力，鎖定3處濃縮鈾設施重擊。據了解，這場具指標性的軍事行動，是川普在21日晚間與國安團隊於白宮戰情室會商後正式拍板。

根據Axios報導，川普稍早在自家平台Truth Social發文指出，「我們已順利完成對福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三座核設施的攻擊任務，所有戰機目前已飛離伊朗領空。」

他更透露，對福爾多這座伊朗防禦最嚴密的設施，已投下滿載炸彈，並強調全世界沒有第二支軍隊能做到這點，現在正是和平的時刻。

這場空襲行動正值以色列與伊朗爆發激烈衝突的第9天，川普此舉形同正式介入戰局，也打破歷任總統多數避免直接軍事干預的慣例。以色列官員也證實，早在美方發動空襲前，以方已提前接獲通報。

B-2「幽靈」（Spirit）是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機。（圖／路透社）

▲B-2「幽靈」（Spirit）是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機。（圖／路透社）

Axios報導指出，有以色列高層透露，美軍此次派出能搭載3萬磅「碉堡剋星」炸彈的B-2轟炸機執行任務，矛頭直指藏於地底80公尺深的福爾多設施。

川普還曾在20日公開質疑以色列是否有能力獨力摧毀地下設施，「他們或許能炸開一小塊區域，但打不進去太深。」

川普最後在21日晚間於白宮召開戰情會議後，做出出兵決定，並在隔日清晨執行空襲。

據了解，川普近一週原試圖透過外交避免出兵，甚至考慮派白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）、副總統范斯（JD Vance）前往伊斯坦堡與伊朗代表秘密會談，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）也願意從中斡旋。

然而，由於伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）因擔憂遭以色列暗殺而避不見面，導致談判破局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「寂寞客運」回來了！今首航估9成滿　9月底前半價
伊朗證實！3核設施遇襲發生數起爆炸
新衣服別直接穿！醫揭恐怖內幕　服飾業者認證：我一定勸客人
快訊／川普發文　「福爾多核設施」已不存在
快訊／川普將發表全國演說　「伊朗必須同意結束戰爭」
快訊／美媒：川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮官員：川普無意對伊朗「發動進一步攻擊」　不會擴大成戰爭

伊朗證實！3核設施遇襲發生數起爆炸　官媒：已提前撤離

美「攻擊伊朗前」急撤以色列僑民！　國務院：能自己離開就快走

快訊／川普發文　福爾多核設施已不存在

快訊／川普將發表全國演說　稱「伊朗必須同意結束戰爭」

快訊／美媒：川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝光

快訊／川普證實：美軍成功空襲「伊朗3處核設施」　

烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟「殺死同袍吃下肚」苟活2週！駭人對話曝

伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

白宮官員：川普無意對伊朗「發動進一步攻擊」　不會擴大成戰爭

伊朗證實！3核設施遇襲發生數起爆炸　官媒：已提前撤離

美「攻擊伊朗前」急撤以色列僑民！　國務院：能自己離開就快走

快訊／川普發文　福爾多核設施已不存在

快訊／川普將發表全國演說　稱「伊朗必須同意結束戰爭」

快訊／美媒：川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝光

快訊／川普證實：美軍成功空襲「伊朗3處核設施」　

烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟「殺死同袍吃下肚」苟活2週！駭人對話曝

伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

盜圖影響《馬拉松》發售延期　官方喊話：會持續完善作品

726罷免投票！掀旅外台人訂機票返鄉潮　矢板明夫：勇敢台灣人

白宮官員：川普無意對伊朗「發動進一步攻擊」　不會擴大成戰爭

伊朗證實！3核設施遇襲發生數起爆炸　官媒：已提前撤離

被無情棄養！毛孩「留原地苦等主人」　她心疼：看到計程車就追

周鶴年三度發文喊冤！　「爆哭想死」：對不起THE BOYZ成員們

北花「寂寞客運」回來了！葛瑪蘭今首航估9成滿　9月底前半價

金牛好運爆棚！12星座最新運勢　水瓶座絕地逢生

失智和正常老化關鍵差異一次看　中醫揭4類穴位按摩助保健

高中畢業生出國唸書「創5年新高」　專家：大陸最多「數字被低估」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

國際熱門新聞

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

伊朗仍能折磨以色列　最後籌碼曝光

川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰

「女浩克」遭重擊致死　夫疑自戕亡

快訊／川普將發表全國演說

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

川普發文　福爾多核設施已不存在

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死

烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟殺死同袍吃下肚

普丁喊烏克蘭都是我們的　澤倫斯基回應

紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

更多熱門

相關新聞

烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟殺死同袍吃下肚

烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟殺死同袍吃下肚

俄烏戰爭自2022年2月爆發至今，已持續3年多，雙方都已承受難以想像的犧牲，不僅有大量的死傷，包含彈藥、口糧、衣物等後勤物資也未必能妥善送抵前線。烏克蘭媒體昨（20）日揭露一起駭人事件，指出烏克蘭軍事情報部門近日截獲一段俄軍通訊，表明一名俄籍士兵為了掙扎求存，在前線靠著殺害並且食用同袍的遺體存活了2週，但最後仍不幸戰死。

伊朗：援助以軍等同助侵略　將成攻擊目標

伊朗：援助以軍等同助侵略　將成攻擊目標

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

伊朗外長：願複製2015年核協議模式化解衝突

伊朗外長：願複製2015年核協議模式化解衝突

美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

關鍵字：

以色列伊朗核武軍武國際軍武川普北美要聞核設施B-2轟炸機

讀者迴響

熱門新聞

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／主持人突宣布蔡依林登大巨蛋！　主辦緊急聲明：一時口誤

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

蹦闆《拳願2》怒退錢拒錄　孫生IG反嗆大頭症

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面