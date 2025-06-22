快訊／美媒：川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝光

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，美國於當地時間22日清晨成功對伊朗3座關鍵核設施展開空襲，出動包括B-2匿蹤轟炸機在內的重型軍力，鎖定3處濃縮鈾設施重擊。據了解，這場具指標性的軍事行動，是川普在21日晚間與國安團隊於白宮戰情室會商後正式拍板。

根據Axios報導，川普稍早在自家平台Truth Social發文指出，「我們已順利完成對福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三座核設施的攻擊任務，所有戰機目前已飛離伊朗領空。」

他更透露，對福爾多這座伊朗防禦最嚴密的設施，已投下滿載炸彈，並強調全世界沒有第二支軍隊能做到這點，現在正是和平的時刻。

這場空襲行動正值以色列與伊朗爆發激烈衝突的第9天，川普此舉形同正式介入戰局，也打破歷任總統多數避免直接軍事干預的慣例。以色列官員也證實，早在美方發動空襲前，以方已提前接獲通報。

▲B-2「幽靈」（Spirit）是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機。（圖／路透社）



Axios報導指出，有以色列高層透露，美軍此次派出能搭載3萬磅「碉堡剋星」炸彈的B-2轟炸機執行任務，矛頭直指藏於地底80公尺深的福爾多設施。

川普還曾在20日公開質疑以色列是否有能力獨力摧毀地下設施，「他們或許能炸開一小塊區域，但打不進去太深。」

川普最後在21日晚間於白宮召開戰情會議後，做出出兵決定，並在隔日清晨執行空襲。

據了解，川普近一週原試圖透過外交避免出兵，甚至考慮派白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）、副總統范斯（JD Vance）前往伊斯坦堡與伊朗代表秘密會談，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）也願意從中斡旋。

然而，由於伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）因擔憂遭以色列暗殺而避不見面，導致談判破局。