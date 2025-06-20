12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

▲英航人員誤入住性愛主題旅館，房內設施充滿挑逗設計。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國航空（British Airways）日前傳出員工訂房嚴重出包，至少12名機組人員原本應入住義大利米蘭的飯店，卻因名稱相似被誤安排到當地一間「鐘點性愛主題旅館」，整夜遭淫聲浪語與吵雜聲擾眠，甚至目睹疑似毒品交易與性工作者拉客，導致部分人員隔天無法執勤。

根據英國《太陽報》報導，該事件發生於上週四，機組人員原應入住「Mo.om Hotel」，卻被錯誤安排至同樣位於米蘭、名稱極為相似的「Motel Mo.om」。這間旅館以性愛主題為號召，部分房間設有圓形床、皮製綁縛裝置、狗籠、鏡面天花板，甚至有陰道造型按摩浴缸，整體裝潢極具挑逗意味。

知情人士透露：「當機組人員一踏入房間，看見滿屋皮繩、吊架、成人椅，甚至牆面上還有瑪麗蓮夢露畫像時，大家立刻知道『出大事了』。」

旅館內不僅不斷傳來呻吟聲，還出現「24小時不間斷的性愛派對」，導致人員整晚無法入睡。一名員工表示：「要保障航班與乘客的安全，機組人員的睡眠至關重要。但這次錯誤讓人連眼都沒闔上。」

事件中，有人通報現場還疑似發生毒品交易與性交易，並指出有性工作者在旅館外向機組人員搭訕。甚至有員工表示房內發現可疑液體，讓人頭皮發麻。

儘管事件引發機師與空服員不滿，英航方面尚未正式對外說明此次誤訂的具體責任歸屬。英國媒體形容此為「鬧劇般的錯誤，卻可能造成飛安隱憂」。

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