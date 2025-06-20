　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

英航人員誤入住性愛主題旅館，房內設施充滿挑逗設計。（圖／達志／美聯社）

▲英航人員誤入住性愛主題旅館，房內設施充滿挑逗設計。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國航空（British Airways）日前傳出員工訂房嚴重出包，至少12名機組人員原本應入住義大利米蘭的飯店，卻因名稱相似被誤安排到當地一間「鐘點性愛主題旅館」，整夜遭淫聲浪語與吵雜聲擾眠，甚至目睹疑似毒品交易與性工作者拉客，導致部分人員隔天無法執勤。

根據英國《太陽報》報導，該事件發生於上週四，機組人員原應入住「Mo.om Hotel」，卻被錯誤安排至同樣位於米蘭、名稱極為相似的「Motel Mo.om」。這間旅館以性愛主題為號召，部分房間設有圓形床、皮製綁縛裝置、狗籠、鏡面天花板，甚至有陰道造型按摩浴缸，整體裝潢極具挑逗意味。

知情人士透露：「當機組人員一踏入房間，看見滿屋皮繩、吊架、成人椅，甚至牆面上還有瑪麗蓮夢露畫像時，大家立刻知道『出大事了』。」

旅館內不僅不斷傳來呻吟聲，還出現「24小時不間斷的性愛派對」，導致人員整晚無法入睡。一名員工表示：「要保障航班與乘客的安全，機組人員的睡眠至關重要。但這次錯誤讓人連眼都沒闔上。」

事件中，有人通報現場還疑似發生毒品交易與性交易，並指出有性工作者在旅館外向機組人員搭訕。甚至有員工表示房內發現可疑液體，讓人頭皮發麻。

儘管事件引發機師與空服員不滿，英航方面尚未正式對外說明此次誤訂的具體責任歸屬。英國媒體形容此為「鬧劇般的錯誤，卻可能造成飛安隱憂」。

延伸閱讀
輪迴轉世？3歲兒突脫口陌生男名　媽查出結果嚇歪：是19世紀的人
她婚前追求「AA制」主張獨立平等　10年後「認賠離婚」：AA只是他逃避責任的藉口！
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘦瘦筆無法讓GG變大！　他猛減10公斤仍性愛困難
恐怖！女駕駛國道「左右自撞」
罷免藍委無效份數破13萬份！　他怒轟「大罷免大造假」
Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

第三輪俄烏會談在望　克宮：下週公布會期

上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

潛入女同事家20次↑偷拍！　日變態男「靠1招」偷打備份鑰匙

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝　恐脫水、衛生情況堪憂

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【彈藥如雨下！】陸工人見伊朗多彈齊發！　拿手機狂拍+驚嘆連連

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

第三輪俄烏會談在望　克宮：下週公布會期

上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

潛入女同事家20次↑偷拍！　日變態男「靠1招」偷打備份鑰匙

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝　恐脫水、衛生情況堪憂

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

雲豹與高錦瑋談續約「仍在努力中」　林信寬喊話：希望繼續合作

前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　伯賢、HOSHI X WOOZI開搶倒數

iPhone 17傳將推紫、綠新配色　基本款外觀升級受關注

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

紫爆黃金雨齊發！北市大花紫薇、阿勃勒盛開　賞景地點一次看

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

【聽不夠啦】伍佰演唱會想下班！粉絲激動狂喊「加班」互動嗨翻

國際熱門新聞

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

老公心臟病發倒地壓死3月大男嬰　妻目睹悲痛

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝！

中國留學生迷暈性侵10女！求減刑提化學閹割

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

克宮：俄拒接受「伊朗更換政權」！

潛入女同事家20次↑偷拍！日變態男偷打備份鑰匙

以色列用假電話　讓伊朗空軍高層團滅

日風俗妹啪啪後「離奇失憶」！

早餐噴2.8萬　爸崩潰曬迪士尼帳單

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！

更多熱門

相關新聞

研究示警：太依賴ChatGPT會變笨

研究示警：太依賴ChatGPT會變笨

新研究顯示，與純粹靠大腦思考的人相比，依賴大型語言模型（LLM）的人的神經活動水平較低。麻省理工學院（MIT）的研究發現，持續使用像ChatGPT這樣的LLM可能會降低大腦活動和神經連接性（神經細胞之間通過突觸進行訊息傳遞的網路），這是全球數百萬學生每天使用的工具，如今這項研究將敲響警鐘。

前任偷用Netflix　她改「劈腿者」用戶名

前任偷用Netflix　她改「劈腿者」用戶名

夫妻雙雙確診乳癌　醫揭6致病因子

夫妻雙雙確診乳癌　醫揭6致病因子

《拜六禮拜》人生金句逼哭網友

《拜六禮拜》人生金句逼哭網友

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

關鍵字：

周刊王航空摩鐵派對性愛

讀者迴響

熱門新聞

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾道歉了

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

中共運載火箭經台灣中部　國防部回應

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

《看不見的國家》票房破千萬

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

更多

最夯影音

更多

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面