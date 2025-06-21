烏戰俘身體遭慘忍烙字「榮耀屬於俄羅斯」羞辱　專家幫重拾尊嚴

▲此前一名獲釋的烏克蘭軍人在俄羅斯戰俘營中被迫在身體上烙下「榮耀歸於俄羅斯」的羞辱字樣，近日有醫療團隊對他伸出援手，要移除這道殘酷的疤痕，還給他心靈的自由。（圖／翻攝FB／Максим Туркевич）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭自2022年2月爆發至今，已持續3年多。雙方期間曾多次交換戰俘。據烏克蘭媒體報導，此前一名獲釋的烏克蘭軍人不僅在俄羅斯戰俘營中遭受酷刑，更被迫在身體上烙下「榮耀歸於俄羅斯」的羞辱字樣，成為他心理上的嚴重負擔。據《烏克蘭真理報》報導，近日有醫療團隊對他伸出援手，要移除這道殘酷的疤痕，還給他心靈的自由。

綜合外媒報導，這位化名「安德烈」的軍人年約40歲，他在戰俘營中遭到俄羅斯醫生以烙鐵灼燒的方式，在側腹留下侮辱性文字「榮耀歸於俄羅斯」。回國後，他加入了一項全國性的醫療慈善計畫「Неопалимі」（Neopalymi，意味『不滅』），接受專業治療。

皮膚科專家表示，由於安德烈身上的疤痕面積既大且深，治療過程需要分階段進行，避免進一步損傷皮膚。目前，醫療團隊會先採用雷射技術軟化疤痕組織，來為後續更積極的治療做準備。專家指出，雷射治療可能為安德烈帶來疼痛，還需要進行多次療程，但預計數月後，他身上的疤痕將淡化至僅剩微弱痕跡。

▲當安德烈的傷疤曝光時，一度引起許多網友震驚。（圖／翻攝X）



報導指出，這項治療不僅是醫療技術挑戰，更涉及心理層面的支持。由於安德烈表示，每次看到身上被烙印的字樣，都會勾起被俘時的痛苦回憶。醫療團隊因此與心理專家合作，為安德烈提供心理輔導，幫助他走出創傷陰影。

「不滅」計畫負責人馬克西姆‧圖爾克維奇（Maksym Turkevich）表示，這項治療計畫的目標不僅是治療受傷軍人身體上的傷痕，更要幫助他們重拾尊嚴與對生活的希望。

據了解，安德烈是在今年5月時，透過烏克蘭與俄羅斯在伊斯坦堡簽訂的戰俘交換計畫被送回，當他被送回烏克蘭時，被診斷出腹股溝受傷、膀胱破裂、疝氣以及腹直肌撕裂傷，目前仍在接受治療。

延伸閱讀

▸ 她婚前追求「AA制」主張獨立平等 10年後「認賠離婚」：AA只是他逃避責任的藉口！

▸ 輪迴轉世？3歲兒突脫口陌生男名 媽查出結果嚇歪：是19世紀的人

▸ 原始連結