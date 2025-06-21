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江啟臣罷免案現44件死亡連署　藍質疑中選會故意隱匿違法

▲▼ 立法院副院長江啟臣 。（圖／ETtoday資料照）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

中央選舉委員會20日公告罷免第三階段投票日期為7月26日，不過國民黨團質疑，罷免國民黨31案罷免連署中，不符合規定者竟多達15萬7226人，不合格率高達13.78％。其中，南投游顥死亡連署有56件，罷免江啟臣連署也有44件死亡連署，讓藍營人士質疑，中選會為何不依往例對外公開？批中選會已淪為東廠，成為罷團的附隨組織或是民進黨的忠犬會。

中選會於20日正式公告第一波罷免案成立及投票日，但這次新聞稿及公告中均沒有對於遭到剔除的樣態統計進行說明，較先前第一階段的公布方式明顯不同。

藍營人士說明，中選會在公布第一階段查對結果時，即公開對外說明涉嫌偽造與死亡連署者份數，並表示都已向最高檢告發，並說明如有1件以上涉嫌為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發，更明確指出死亡連署和偽造件數，但這次不只在查對後通知罷團補件時未公布違法的錯假樣態，到今天委員會審定並也僅公告成案和投票日，對於補件查對結果的相關資訊都隻字不提。

據了解，南投游顥死亡連署有56件，國民黨6月5日親赴北檢告發，迄今無下文；台中第八選區的江啟臣就出現了44件死亡連署，3件偽造情事。藍營人士說，中選會在通知提案領銜人補件時就知道遭剔除的各種錯假樣態，也知道哪些應該告發，但為何不依往例對外公開，並說明是否已向最高檢告發。

藍營人士批評，難道是刻意不公開，並且延後告發，企圖延緩司法偵辦速度，以免影響罷免連署？不依過去行政先例而選擇性對外公開資訊，藉由行政作為幫助罷免，不就是行政不中立？過去中選會不是一再強調依法就應該告發，是公務員義務，現在為何靜默不語？挨批選務不公、淪為東廠，成為罷團的附隨組織或是民進黨的忠犬會，也是剛好而已。
 

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