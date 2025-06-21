罷藍委二階連署書不合格率高？　中選會：重複連署與偽造情事無涉

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨有24名立委的罷免案昨日宣告成案，將進入第三階段投票，不過，藍委們相繼砲轟，罷團在全國二階連署書的不合格數，總計有13至15萬份左右，質疑大罷免根本是大造假，檢方何時要搜索全台灣的民進黨黨部？對此，中選會今（21日）表示，罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發，但重複連署與偽造情事無涉，自不在職務告發之列，以前是如此，現在也是如此。

中選會昨日公告，有24件國民黨立委的罷免案成案，並將於7月26日舉行第三階段投票。然而國民黨立委洪孟楷質疑，全國罷團二階的不合格連署書數，總計超過13萬份，根本是大罷免大造假。

此外，國民黨立委羅智強也痛批，若以31件藍委罷免案來統計，已經超過15萬份連署書無效，他不禁嗆問，檢方對國民黨全台大抄家，現在要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

針對外界的質疑，中選會今日說明，無論是公投或罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發，此為刑事訴訟法之法定義務，均無差別待遇，不會有例外。

中選會還進一步說明，至於，重複連署則是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，自不在職務告發之列，以前是如此，現在也是如此。