讚女乘客「身體好香」　陸司機「被檢舉性騷擾」喊冤：想買洗衣精

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州網約車司機趙師傅日前因稱讚女乘客「聞起來好香」，被檢舉言語性騷擾，帳號被網約平台封了21天。司機事後找上媒體喊冤，認為自己根本沒說什麼，語氣也很正常，只是想詢問香味的來源，不解女乘客為何要投訴，也不認同平台的懲處。

根據《浙江電視台》節目「1818黃金眼」報導，趙師傅表示，他6月8日上午載了一名女乘客，沒想到竟被對方檢舉言語性騷擾，帳號被平台封了21天，令他非常錯愕，「我就想不通，我也沒說什麼啊！」

回憶事發當日的車程，趙師傅說，「我的鼻子稍微有點敏感，覺得乘客身上味道特奇怪，想問一下，妳噴了香水嗎？這什麼？乘客也沒反感，也沒說什麼，回答用的是洗衣精，我就說還挺好聞的，挺喜歡聞妳身上的味道的。」

▼趙師傅不認為自己有性騷擾。（圖／翻攝1818黃金眼）



女乘客也接受了採訪，她說，兩人原本沒有任何對話，但在快抵達的時候，司機突然問她有沒有噴香水，「我一直沒理他，他問了三遍，還從後視鏡看我，問我噴什麼香水，還說我身體上的味道好香，但我根本沒噴香水。」

女乘客指出，聽了司機的提問後覺得很反感，但不敢激怒對方，只想安全到達目的地，「當時我禮貌性回覆了幾句，在他眼裡居然變成『我不反感』，我相信不管是誰，對方在車上突然問你『妳身上好香』，都會覺得很怪吧？」

趙師傅說，乘客回答沒噴香水，是洗衣精後，他就想搞清楚是什麼洗衣精這麼香，對方也告訴她是哪個品牌，說要買紅色外瓶的，不要買白的，「我還特別在淘寶上搜尋了一下。」

女乘客還說，她因為不想繼續待在那台車上，還沒抵達目的地，就提前下車了。

▼趙師傅被平台封禁21天，不能接單賺錢。（圖／翻攝1818黃金眼）



由於被乘客檢舉言語性騷擾，趙師傅被網約車平台封了21天，沒有辦法接單，損失慘重，他認為，平台不能因為他說了一句話，就判定他性騷擾，「我不可能沒事去騷擾人家！」

趙師傅不覺得自己說的話算是性騷擾，希望平台能解封，也希望女乘客向他道歉。

對於趙師傅的說法，女乘客無法認同，她說，「我當時是被他那些話震驚住了，還沒反應過來，後來覺得很詭異，一個陌生男的突然這樣搭話，誰接受得了？」

女乘客並強調，平台確認了乘車期間的錄音，發現司機的確有言語不軌的行為，處罰也是平台決定的，「我只是覺得當下很不舒服，甚至有點不安。」