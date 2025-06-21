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國道3車連環撞！女目擊髒話連發+跳針指揮　網歪樓：簡直我媽

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下彰化路段19日發生一起3車驚險連環追撞事故，後方一名駕駛全程目擊差點撞上而受到驚嚇，車內女乘客情緒激動大喊「X你媽的」、接連跳針狂叫「小心、不要動」全被行車紀錄器錄下，影片在網路曝光後引發熱議，網友紛紛歪樓討論她的「經典罵聲」，甚至笑稱「根本和我媽一樣」，所幸該起車禍並未造成人員傷亡。

▲國道彰化路段發生3車連環追撞。（圖／國道警方提供）

▲國道彰化路段發生3車連環追撞。（圖／國道警方提供）

根據國道警察第三大隊調查，事故發生時，一輛聯結車行駛於外側車道，不慎撞上輔助車道的自小客車，導致被撞車輛滑向內側車道，隨後又遭另一輛自小客車追撞。經檢測，3名駕駛酒測值均為零，初步研判為變換車道不當所致。警方也提醒，不當變換車道是國道常見肇事原因，除可開罰3000至6000元，若導致重傷或死亡，還可能吊扣或吊銷駕照。

儘管事故本身未釀嚴重後果，但後方一輛車行車紀錄器畫面卻在網路上瘋傳。影片中，男駕駛見前方事故嚇得大叫一聲，而女乘客先大叫「X你媽的」，接著不斷跳針喊出5次「小心」、5次「不要動」及7次「快」，還慌張催促駕駛「要不要開中間」，男駕駛狂喊「挖X」。

▲國道彰化路段發生3車連環追撞。（圖／國道警方提供）

▲國道彰化路段發生3車連環追撞。（圖／國道警方提供）

這段影片上傳後，網友紛紛歪樓，將焦點放在女乘客的反應上，留言笑稱「離那麼遠還在怕被波及」還有網友說「整段影片最經典的就是她的罵聲」、「這流暢的罵人方式，根本我媽上身！」更有網友打趣說「事故沒啥看頭，但她的叫罵聲值得重複播放。」

對此，國道警方再次呼籲，駕駛人應保持安全距離，變換車道時務必確認周遭車況，避免類似事故發生。不當變換車道是高速公路常見的肇事原因，依據《道路交通管理處罰條例》，違規變換車道可處新臺幣3,000至6,000元罰鍰；若肇事致人重傷或死亡，更可能面臨吊扣或吊銷駕照之處分。

▲國道彰化路段發生3車連環追撞。（圖／國道警方提供）

▲國道彰化路段發生3車連環追撞。（圖／國道警方提供）

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