淫狼暗巷性侵少女！還PO文「打砲6次性慾強」　4度犯案重判5年

▲焊接工對少女伸魔掌還公開po文遭判刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化22歲焊接工人「大雄」透過網路結識少女「小莉」後，不僅多次強制性交，更以散布私密訊息要脅，迫使少女持續就範。法院依4項成年人故意對少年犯強制性交等罪，判處應執行有期徒刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，「大雄」於2023年3月3日首次犯案，在彰化某國小旁暗巷，不顧「小莉」以言語、肢體反抗，強行撫摸並性侵得逞。兩日後更變本加厲，見到她打算與男友會面，竟透過網路威脅公開兩人關係，甚至在超過5,000人臉書社團張貼「有男友還跟我打砲6次」等誹謗文字，並附上照片。

更令人髮指的是，「大雄」後續以「刪文交換條件」為由，脅迫女孩再度發生關係，甚至要求錄製其與男友的性愛影片。她因恐懼名譽受損，短短9天內又遭性侵4次，地點包含學校暗巷及汽車旅館。直至家人察覺異狀報警，警方於4月20日搜索其住處，查扣犯案用手機2支，全案才曝光。

小莉於偵訊時證實，2023年3月3日首次遭侵犯前，大雄就透過網路威脅「我很兇會拿刀砍人」、「曾把人打到住院」，見面時更強調「剛打完人回來」。儘管她以手阻擋並喊「不要」，仍被強脫衣褲性侵得逞。更惡劣的是，竟在5,000人社團發文「有男友還跟我打炮6次」，附上照片，並威脅「不配合就讓全校和家人知道」。

法院審理時，大雄否認部分犯行，但法官根據對話紀錄、網路貼文及女孩驗傷報告，認定其惡行重大，甚至讓小莉罹患創傷後壓力症候群，審酌其利用未成年人心智弱勢，犯後更散布不實訊息，嚴重危害被害人身心，未取得被害人原諒及和解，判處5年徒刑，並沒收犯罪用手機。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。