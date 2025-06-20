　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台積電慈善基金會助力台東全面汰換教室燈具

▲台積電慈善基金會協助汰換，台東縣內60所學校、732間教室全面汰換7,782具老舊燈具。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台積電慈善基金會協助汰換，台東縣內60所學校、732間教室全面汰換7,782具老舊燈具。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在台積電慈善基金會董事長張淑芬的溫暖倡導下，2025年度「公益綠能－LED燈安裝計畫」於台東縣順利完成，協助縣內60所學校、共732間教室汰換7,782具老舊燈具。此舉不僅改善了教學空間的照明品質，也有效守護學童視力健康，同時實踐節能減碳與永續發展目標。台東縣政府對台積電慈善基金會關懷偏鄉學童、支持教育發展，表達深切感謝。

縣府教育處指出，長年來偏鄉地區資源相對匱乏，許多學校教室燈光昏暗、設備老舊，影響學生學習專注力與視力健康。此次由台積電慈善基金會主動發起，攜手縣府及學校共同推動，全面提升照明品質，為偏鄉教育注入新動能。這份跨界協作的善舉，不僅改善學習環境，更彰顯企業回饋社會的深遠影響力。

本計畫全面導入高效能LED燈具，有效解決原有燈具閃爍、照度不足等問題。新型燈具提升教室光照均勻度，降低學生用眼疲勞，據多所學校回饋，課堂氛圍明亮舒適，學習專注度與參與度顯著提升；而燈具耗能減半，亦為校方帶來實質節電效益。

特別值得一提的是，本計畫亦整合在地技職學校師生參與實作，讓學生實地參與燈具更換過程，將所學技能應用於社區服務。這項服務學習經驗，不僅強化學生技術實力，更深化其對地方關懷的情感與責任感，充分展現教育、企業與社區三方共創的正向力量。

台東縣教育處表示，感謝台積電慈善基金會長期對教育的關注與實際投入，為偏鄉學校帶來切實改變。未來，縣府將持續攜手各界，整合更多民間與公益資源，共同打造友善、安全與永續的學習環境，讓每一位台東孩子都能在明亮的教室中，看見更遠的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」慘死
4月薪資統計出爐！第一名不是工程師、醫師　月薪平均破6位數
酸中選會淪柯建銘小弟　黃國昌：726出門對賴清德投不信任票
柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由
資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

潮州副所長陳冠霖考取中警大刑事系　「灰熊強」獲榜眼

八仙山遊樂區坍方搶通！上百遊客員工下山　林保署：休園勿上山

水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

台積電慈善基金會助力台東全面汰換教室燈具

東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》　即日起展出

活化教學策略聯盟領航！　台南活化教學計畫連5年全國第一

「雄挺利」青年創業貸款利息補貼再啟動　7/1開跑

夏天怎麼總是睡不好？　營養師教你5招吃對補對告別夏季倦怠症！

台東持續推動國中小期末共同評量　提升學習成效

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

潮州副所長陳冠霖考取中警大刑事系　「灰熊強」獲榜眼

八仙山遊樂區坍方搶通！上百遊客員工下山　林保署：休園勿上山

水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

台積電慈善基金會助力台東全面汰換教室燈具

東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》　即日起展出

活化教學策略聯盟領航！　台南活化教學計畫連5年全國第一

「雄挺利」青年創業貸款利息補貼再啟動　7/1開跑

夏天怎麼總是睡不好？　營養師教你5招吃對補對告別夏季倦怠症！

台東持續推動國中小期末共同評量　提升學習成效

7／26你有放到罷免投票假嗎？中選區公告選區名單　一次看

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

新房還沒入住「整間被屎水浸泡」　陸屋主一看崩潰：無法接受

潮州副所長陳冠霖考取中警大刑事系　「灰熊強」獲榜眼

台中死亡車禍！騎士壓斑馬線「超級鬼切」遭撞死　第一視角曝光

罷免726投票！　北市5藍委喊：投下「不同意」中華民國民主大成功

吳君如女兒考上「年收18人美國名校」！　她感動喊：比中六合彩還難

2天闖3次！中國海警又進金門海域　海巡併航廣播驅離

4月薪資統計出爐！第一名不是工程師、醫師　月薪平均破6位數

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

地方熱門新聞

台南市勞工領袖大學進階班開訓！三位卓越校友分享經驗傳承

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

林業署首度結合社福機構打造巴氏銀鮈庇護池

網路流傳逆向行駛影片 警:最高罰1千8百元

88歲嬤深夜獨自在馬路行走 警查身分送返家

台灣米進軍日本掀熱潮台南白米外銷創紀錄

蜂農投保率不到1%！陳亭妃批農保制度籲3月內檢討

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

夏天怎麼總是睡不好？營養師教你5招告別夏季倦怠症！

防窗殺、傳知識、好好拍！左鎮化石園區鳥友善窗貼超有梗

強化百貨防災力！南消前進新光三越南山大樓模擬演練

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

更多熱門

相關新聞

轟執政者推動大惡罷！　黃建賓「投不同意」：阻止惡罷每年騷擾台東

轟執政者推動大惡罷！　黃建賓「投不同意」：阻止惡罷每年騷擾台東

針對中選會今（20日）宣布，罷免案將於7月26日投票。台東縣立委黃建賓表示，執政黨結合側翼網軍推動全國惡意大罷免，「只顧鬥爭、不顧民生」，以煽動仇恨的方式，製造人民之間的對立，嚴重騷擾到台東鄉親平靜的生活，唯有在7月26日一起站出來投下「不同意」票，才能阻止惡意罷免每年都浪費人民納稅錢，阻止惡意罷免每年都來騷擾台東鄉親。

東女美術班畢業成果展《奇遇》即日起展出

東女美術班畢業成果展《奇遇》即日起展出

台東持續推動國中小期末共同評量　提升學習成效

台東持續推動國中小期末共同評量　提升學習成效

台東「兒童及少年未來教育與發展帳戶」助家庭穩定儲蓄

台東「兒童及少年未來教育與發展帳戶」助家庭穩定儲蓄

軟銀孫正義爆想與台積電合作　在美打造大型高科技園區

軟銀孫正義爆想與台積電合作　在美打造大型高科技園區

關鍵字：

台積電燈具台東

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面