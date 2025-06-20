台積電慈善基金會助力台東全面汰換教室燈具

▲台積電慈善基金會協助汰換，台東縣內60所學校、732間教室全面汰換7,782具老舊燈具。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在台積電慈善基金會董事長張淑芬的溫暖倡導下，2025年度「公益綠能－LED燈安裝計畫」於台東縣順利完成，協助縣內60所學校、共732間教室汰換7,782具老舊燈具。此舉不僅改善了教學空間的照明品質，也有效守護學童視力健康，同時實踐節能減碳與永續發展目標。台東縣政府對台積電慈善基金會關懷偏鄉學童、支持教育發展，表達深切感謝。

縣府教育處指出，長年來偏鄉地區資源相對匱乏，許多學校教室燈光昏暗、設備老舊，影響學生學習專注力與視力健康。此次由台積電慈善基金會主動發起，攜手縣府及學校共同推動，全面提升照明品質，為偏鄉教育注入新動能。這份跨界協作的善舉，不僅改善學習環境，更彰顯企業回饋社會的深遠影響力。

本計畫全面導入高效能LED燈具，有效解決原有燈具閃爍、照度不足等問題。新型燈具提升教室光照均勻度，降低學生用眼疲勞，據多所學校回饋，課堂氛圍明亮舒適，學習專注度與參與度顯著提升；而燈具耗能減半，亦為校方帶來實質節電效益。

特別值得一提的是，本計畫亦整合在地技職學校師生參與實作，讓學生實地參與燈具更換過程，將所學技能應用於社區服務。這項服務學習經驗，不僅強化學生技術實力，更深化其對地方關懷的情感與責任感，充分展現教育、企業與社區三方共創的正向力量。

台東縣教育處表示，感謝台積電慈善基金會長期對教育的關注與實際投入，為偏鄉學校帶來切實改變。未來，縣府將持續攜手各界，整合更多民間與公益資源，共同打造友善、安全與永續的學習環境，讓每一位台東孩子都能在明亮的教室中，看見更遠的未來。