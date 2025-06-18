明明心動、相處起來卻卡卡？抽一張牌看他是不是天選之人！

▲戀愛對象是否適合，還是得在相處中慢慢觀察、深入了解。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

人們常說戀愛像挑鞋，美麗與吸引力是第一印象，但真正適合與否，往往要穿上、走一段路之後才知道。《科技紫微網》特別設計塔羅測驗，為那些在感情裡動了心、卻又遲疑不定的你，解析眼前這段情感是否值得深耕。透過塔羅的引導，協助你看清彼此的契合度，找回對愛情的信心與方向！

【占卜方式】

請先閉上眼睛，靜心三十秒，讓情緒回歸平靜。

在心中默念：「讓我心動的這個人，真的適合我嗎？」

憑直覺從下列四張牌中選擇一張。

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選擇牌1：太陽

彼此契合，幸福就在眼前！

你所心動的對象，無論是外在條件或內在特質，都與你的理想型十分接近。你對愛情要求高，追求那種能深入靈魂的連結，而眼前這個人正好符合你對理想伴侶的想像。你不輕易將心交出，但一旦認定，就會堅定不移。這段感情是值得珍惜的緣分，好好守護，你將擁有一段閃耀如太陽的幸福關係。

選擇牌2：審判

速配潛力高，但需共同承擔外在挑戰。

你與對方在情感上有良好的連結，但這段關係可能會面臨一些來自環境或親友的質疑與干擾。可能是背景差異，也可能是世俗觀感不易接受，但只要你們雙方心意堅定、彼此信任，這段愛情就有機會突破重圍、走向穩定。別讓他人的眼光動搖了你的心，只要真心相愛，就值得努力一次。

選擇牌3：戀人（逆位）

分歧浮現，需慎思是否值得繼續前行。

這段感情看似動心，實則暗藏不小的差異與障礙。你可能會在相處中發現，彼此在價值觀與處事態度上的落差愈來愈大，進而產生爭執或猜疑。你開始質疑這段關係的穩定性，也懷疑自己是否真心愛上了對方。在感情進一步發展前，建議你冷靜判斷兩人是否真能長久同行，不妨多觀察對方的真實想法與行為模式。

選擇牌4：戰車

性格差異大，互動需格外用心經營。

你在感情中屬於主動型，愛得直接而坦率，總希望能有所回應，然而對方可能較為被動、不擅表達，導致互動中容易出現落差與誤解。這段感情若只靠你一人苦撐，會感到疲憊與委屈。若想讓這段關係更長遠，唯有雙方都願意調整步伐，彼此磨合，才有可能克服性格上的差異，共同前行。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信