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全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元！升級版厚度6公分

▲▼全聯READ BREAD麵包四大天王升級，特邀「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，只要銅板價。（圖／業者提供）

▲全聯READ BREAD麵包四大天王升級，特邀「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，只要銅板價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰通膨，早餐也要省！全聯「台式麵包F4」 升級，今年特邀「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，將超人氣4款「奶酥菠蘿麵包、芋頭菠蘿麵包、老鷹紅豆麵包、克林姆麵包」進化，價格親民，6月20日至7月3日單包特價23元至30元，買奇異果加購省10元，等於只要13元起。

全聯麵包品牌READ BREAD「台式麵包F4」選出包餡麵包四大天王，總計去年年銷近300萬包，業績破8千萬。今年更特邀勇奪2022年路易樂斯福世界盃麵包大賽團體賽冠軍、2023年「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，將平價烘焙推升至新高度。

▲▼全聯READ BREAD麵包四大天王升級，特邀「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，只要銅板價。（圖／業者提供）

▲「芋頭菠蘿麵包」內餡選用大甲芋頭，「奶酥菠蘿麵包」奶酥餡層次豐富。（圖／業者提供）

菠蘿麵包控首推「奶酥菠蘿麵包」，將菠蘿皮加入奶油與少許鹽，搭配奶酥餡更富層次，每包優惠價30元。「芋頭菠蘿麵包」芋泥內餡選用大甲芋頭，世界冠軍精算芋頭與奶油的黃金比例，芋香自然不膩，每包特價30元。

▲▼全聯READ BREAD麵包四大天王升級，特邀「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，只要銅板價。（圖／業者提供）

▲「老鷹紅豆麵包」、「克林姆麵包」內餡升級。（圖／業者提供）

「老鷹紅豆麵包」選用友善生態契作老鷹紅豆加上日式蜜漬熬煮，豆沙綿密，甜度降低更滑順，正如武子靖點評「紅豆不只甜，要有靈魂」並使用比利時進口天然酵素，讓油脂量減少超過2成，優惠價只要23元。「克林姆麵包」以天然香草籽、奶油與鮮奶油製作的香草卡士達醬，香氣濃郁，同樣23元就能享用。

▲▼全聯READ BREAD麵包四大天王升級，特邀「世界最佳麵包師」武子靖親自監修，只要銅板價。（圖／業者提供）

▲買奇異果滿89元，再加購四大天王麵包任一件，現省10元，等於最低13元起。（圖／業者提供）

為了慶祝四大天王升級，優惠再加碼，6月20日至7月3日購買「Zespri奇異果」單筆滿89元，加購武子靖監修「READ BREAD麵包四大天王」任一件，現省10元，可累折，等於老鷹紅豆麵包、克林姆麵包「只要13元」，奶酥菠蘿麵包、芋頭菠蘿麵包通通「只要20元」。

★7-11「烘焙名師」麵包銅板價

7-ELEVEN近來全新上架「烘焙名師」系列麵包，由法、中、西麵包名師打造，近百款商品只要銅板價，即日起至6月24日，烘焙全品項（30元以上），還享任選「第二件省10元」。

▲7-11全新上架「烘焙名師」系列麵包銅板價，第二件再省10元。（圖／業者提供）

像是吉可頌丹麥專門店創辦人吉師傅，推出「吉可頌-蔥可頌」售價55元。還有世界盃麵包大賽冠軍武子靖，推出「芝麻麻糬麵包」售價45元。

台南晶英酒店點心坊主廚廖楷平，打造「晶英起司火腿小土司」售價59元。2016年世界盃麵包大賽亞軍陳有鋕打造「統一麵包起酥肉鬆麵包」售價35元、「菱格香菠蘿」售價35元。

即日起至6月24日，7-11門市烘焙全品項（30元以上），還享任選「第二件省10元」。

▲7-11近百款烘焙麵包邀請大師合作打造，祭出銅板價。（圖／業者提供）

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