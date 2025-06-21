　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中駐大阪總領事批以色列如納粹　以國大使怒斥「超越底線」

▲▼以色列駐日本大使Gilad Cohen(左) 。（圖／翻攝自X／@GiladCohen_）

▲以色列駐日本大使柯恩Gilad Cohen(左) 。（圖／翻攝自X／@GiladCohen_）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍近日在社交平台X發文，將以色列與納粹德國並列，並批評以色列的政策與行為，這一言論引發了以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）的強烈譴責。薛劍的帖文指出，納粹德國在二戰期間屠殺猶太人，而以色列則在其成立後從事對他人的屠殺。薛劍並進一步批評以色列的軍事擴張與其對國際法的漠視，並指控以色列將美國視為提款機。

該帖文還展示了納粹德國與以色列國旗並列，並以「納粹屠殺猶太人；以色列屠殺他人」為題，令這一言論更具爭議。薛劍的發文不僅對以色列的政策提出強烈批評，還指責以色列將自己視為「特別神聖的民族」，並稱其在軍事與領土問題上的行為為「漠視國際法」。

以色列駐日本大使柯恩在社交平台上對此發表反駁，認為薛劍的言論已經「超越了界限」，並強烈譴責這些話語是反猶太主義且危險的，並對納粹屠殺的記憶構成了侮辱。他強調，以色列正面對來自伊朗的種族滅絕威脅，並且伊朗公開宣稱將用核武器摧毀以色列，這使得以色列不得不強化其國防。

柯恩還呼籲日本外務省迅速採取果斷行動，表示「在日本不應容忍任何反猶太主義或煽動仇恨的行為」。他強調，這樣的言論對於二戰大屠殺的記憶以及國際社會的道德標準都是一種嚴重的挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘦瘦筆無法讓GG變大！　他猛減10公斤仍性愛困難
恐怖！女駕駛國道「左右自撞」
罷免藍委無效份數破13萬份！　他怒轟「大罷免大造假」
Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

共軍74架軍機擾台！沙國媒體稱規模「異常之大」　可能原因曝

中駐大阪總領事批以色列如納粹　以國大使怒斥「超越底線」

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

第三輪俄烏會談在望　克宮：下週公布會期

上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【彈藥如雨下！】陸工人見伊朗多彈齊發！　拿手機狂拍+驚嘆連連

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

共軍74架軍機擾台！沙國媒體稱規模「異常之大」　可能原因曝

中駐大阪總領事批以色列如納粹　以國大使怒斥「超越底線」

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

第三輪俄烏會談在望　克宮：下週公布會期

上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

共軍74架軍機擾台！沙國媒體稱規模「異常之大」　可能原因曝

中駐大阪總領事批以色列如納粹　以國大使怒斥「超越底線」

陸男開小米電動車　竟因「眼睛太小」狂被提醒：請專注駕駛

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

雲豹與高錦瑋談續約「仍在努力中」　林信寬喊話：希望繼續合作

前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　伯賢、HOSHI X WOOZI開搶倒數

iPhone 17傳將推紫、綠新配色　基本款外觀升級受關注

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

紫爆黃金雨齊發！北市大花紫薇、阿勃勒盛開　賞景地點一次看

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

國際熱門新聞

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

老公心臟病發倒地壓死3月大男嬰　妻目睹悲痛

中國留學生迷暈性侵10女！求減刑提化學閹割

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝！

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

以色列用假電話　讓伊朗空軍高層團滅

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

克宮：俄拒接受「伊朗更換政權」！

潛入女同事家20次↑偷拍！日變態男偷打備份鑰匙

早餐噴2.8萬　爸崩潰曬迪士尼帳單

日風俗妹啪啪後「離奇失憶」！

更多熱門

相關新聞

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部高喊支持

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部高喊支持

香港長江和記運河港口出售案陷入僵局，巴拿馬運河管理單位也指出此交易案有損市場競爭力，同時不會允許美政府船隻免費通航。對此，中國外交部發言人林劍今（11）日指出，「中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌」，中國支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。

朱立倫遭國際撻伐！　陳玉珍反嗆德國才應道歉

朱立倫遭國際撻伐！　陳玉珍反嗆德國才應道歉

川普任命前州長赫卡比駐以色列大使　首重中東和平

川普任命前州長赫卡比駐以色列大使　首重中東和平

中外交部稱日童遇刺是個案　準首相石破茂震怒

中外交部稱日童遇刺是個案　準首相石破茂震怒

俄羅斯控6英外交官從事間諜活動　英國怒斥

俄羅斯控6英外交官從事間諜活動　英國怒斥

關鍵字：

外交風波中國總領事以色列大使反猶主義

讀者迴響

熱門新聞

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

中共運載火箭經台灣中部　國防部回應

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾道歉了

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

《看不見的國家》票房破千萬

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

更多

最夯影音

更多

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面