中駐大阪總領事批以色列如納粹　以國大使怒斥「超越底線」

▲以色列駐日本大使柯恩Gilad Cohen(左) 。（圖／翻攝自X／@GiladCohen_）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍近日在社交平台X發文，將以色列與納粹德國並列，並批評以色列的政策與行為，這一言論引發了以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）的強烈譴責。薛劍的帖文指出，納粹德國在二戰期間屠殺猶太人，而以色列則在其成立後從事對他人的屠殺。薛劍並進一步批評以色列的軍事擴張與其對國際法的漠視，並指控以色列將美國視為提款機。

該帖文還展示了納粹德國與以色列國旗並列，並以「納粹屠殺猶太人；以色列屠殺他人」為題，令這一言論更具爭議。薛劍的發文不僅對以色列的政策提出強烈批評，還指責以色列將自己視為「特別神聖的民族」，並稱其在軍事與領土問題上的行為為「漠視國際法」。

以色列駐日本大使柯恩在社交平台上對此發表反駁，認為薛劍的言論已經「超越了界限」，並強烈譴責這些話語是反猶太主義且危險的，並對納粹屠殺的記憶構成了侮辱。他強調，以色列正面對來自伊朗的種族滅絕威脅，並且伊朗公開宣稱將用核武器摧毀以色列，這使得以色列不得不強化其國防。

柯恩還呼籲日本外務省迅速採取果斷行動，表示「在日本不應容忍任何反猶太主義或煽動仇恨的行為」。他強調，這樣的言論對於二戰大屠殺的記憶以及國際社會的道德標準都是一種嚴重的挑戰。