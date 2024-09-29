中外交部稱日童遇刺「是個案」！準首相石破茂震怒：這算什麼？

▲深圳日本男童遇刺身亡。圖為民眾獻花。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

中國廣東省深圳市日前發生悲劇，一名年僅10歲的日籍男童（父日本籍、母中國籍）前往日僑學校上課時，慘遭44歲男性持刀襲擊砍殺身亡，引發日本與中國外交當局高度重視。對此，日本自民黨新總裁、即將上任的首相石破茂表示，對於中國至今未公開作案動機和未積極管控反日言論感到不滿。

該事件發生在9月18日（同時也是九一八事變93周年），一名在深圳的日本男童被中國人刺殺。對此，中國外交部19日召開記者會，但在記者會上，發言人林劍雖然表達出哀悼之意，但是卻沒有直接批評兇嫌的行為，反而稱這是一起個案，類似事件「在任何國家都有可能發生」。

▲日本自民黨新總裁、準首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒「日刊體育」報導，石破茂對此說法大感不滿，並反駁「我們也不想把這起事件政治化，但發生如此悲痛的事件，卻說『在任何地方都有可能發生』，這算什麼？」他還提到，今年6月在江蘇蘇州才發生日籍母子被刺傷事件，而在如此敏感的一天，中國卻沒有採取積極的資訊管控。

石破茂強調，雖目前還沒有考慮召回駐中國大使，但中國必須誠實應對，「到底這次事件經過是什麼、動機是什麼？如果我們（日本）全部都不知道，那就沒辦法談了。」

目前，中國警方已經拘留一名44歲的男子進行調查，但當局至今未透露任何案件訊息，僅宣稱將採取有效措施「切實保護所有在華外國人的安全。」