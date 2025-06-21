「大姑回娘家」狂邀親戚過夜　她家定期塞爆24人超崩潰

▲人妻表示，大姑們每月探望婆婆時，總邀其他親戚來住她和丈夫的家，讓她傻眼。（圖／CFP視覺中國）

文／CTWANT

1名人妻抱怨，婆家的4名大姑中，有2人每月探望婆婆時，總來住她和丈夫家，大姑們甚至還邀婆婆、大伯一家人同宿，導致室內總人數最高達24人，而她身為弟媳，對此非常傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，2名大姑每次回她和丈夫家時，都說是為了探望媽媽，卻不直接住在婆家，導致母女仨相處的時間不到10小時，大姑們後來甚至把婆婆接到夫妻倆的家暫住，還常邀請大伯一家人共聚，使室內瞬間擠進多達24人。

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原PO事後坦言「我才是主人，（大姑們）有尊重嗎？每個月都要來一次很『阿雜（台語，意指心情鬱悶、煩躁）』」。她也提到，婆婆曾好奇詢問，「為什麼都去住小弟家，不住家裡？」姑姑卻回應「因為弟弟那裡的環境比較像台北」，一番話讓身為弟媳的她無言以對，「那裡（指婆家）不是妳們長大的地方嗎？」

貼文引發許多網友共鳴，不少人猜測「住妳家不用擔心沒人打掃，住娘家要幫忙打掃」、「她們可能不把妳當主人，她們覺得妳老公才是主人，妳老公沒說話的話，她們根本不在意妳怎麼想」。

此外，還有人驚呼「為什麼都要住妳家呢？妳家很大嗎」、「所以妳老公就這樣接受一切嗎」。有人則建議「拒絕一次吧！他們以後才會知道分寸」、「請懂得拒絕，再不行可以幫她們訂飯店，不然直接拉黑，很明顯她們就是吃定你們」、「說不要、不方便，不拒絕就別抱怨」。

對此，原PO也回應，她和丈夫的家雖比婆家小，但環境乾淨，所以婆家人寧願住她家擠在一起也不住婆婆家；事實上，丈夫對姊姊們的舉動也感到吃不消，但他因年少時受過2名姊姊的恩惠，所以也只能當作是還她們人情，原PO提到「有和老公說明我的感受，但老公也無可奈何，至少我讓他明白我不舒服」。

▲原PO回覆網友疑問。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

不過最讓原PO反感的還是，婆家人暫住她和丈夫家後，一行人將離開時竟對她說「再見喔，民宿老闆娘」，讓她氣得直呼，「我超想比中指。」

▲原PO回覆網友疑問。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

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