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出口巴國每架不到1億美元？　中國賣殲-35A「打到骨折」

▲殲-35A在珠海進行參展前首次場地適應飛行訓練。（圖／翻攝環球時報）

▲殲-35A。（圖／翻攝環球時報）

軍武中心／綜合報導

印巴空戰讓擁有中國血統的武器聲名大噪，獲得空前勝利的巴基斯坦趁勝追擊，一口氣再向中方引進40架殲-35A，更進一步深化兩國的軍事合作。有消息傳出，在這筆數量龐大的交易中，中國為「獎勵」巴國在五七空戰的精彩表現，以平均1架不到1億美元，近乎「打到骨折」的價格出售最新隱身戰機。

這筆最新交易是在6月初由巴基斯坦在X社交平台（前身為Twitter）的官方帳號所釋出，除了購入40架殲-35A戰機外，還包含數量不明的空警-500預警機和紅旗-19防空導彈。此外，亞塞拜然也將投資巴基斯坦20億美元，並花費46億美元購買JF-17「梟龍」戰鬥機，將兩國之間的貿易從過去的30億美元直接增長到100億美元。

值得注意的是，這項聲明中還提及中國同意讓巴基斯坦延期償還之前欠下的37億美元債務，而就是這句話似乎讓部分陸媒「誤解」稱巴基斯坦僅僅花費了37億美元購買先進武器裝備，以37億美元對應於40架殲-35，平均下來1架戰鬥機的採購成本不到1億美元，這筆交易「中國實在賣得太虧了」。

雖然中巴兩國正式的合約金額尚未公開，但實際上37億美元的數字也非常接近真實情況。大陸知名軍武自媒體「軍武次位面」分析，以美國F-35每架外銷成本約在1.09億美元上下來看，做為第五代戰鬥機的殲-35A也應該出售一個億左右。不過考慮中巴過去緊密的合作關係，加上巴基斯坦採購的梟龍、殲-10CE已打下一定的體系和訓練基礎，中國在殲-35A的出口勢必會給巴國特別優惠，預估一架落在7000至8000萬美元，40架的總價格就會落在32億美元左右。

▼空警-500預警機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼空警-500預警機。（圖／翻攝自中國軍網）

至於以運-9為平台打造的空警-500為中國第三代空中預警機，配備有源相控陣雷達，探測距離超過400公里，但出口給巴基斯坦將會是相對簡化的版本，參考俄羅斯和美國的預警機通常數億美元的價格，推算中國會以8000至9000萬美元的價格打折出售。紅旗-19地空導彈防禦系統的出口價格信息相對較少，只能從過去埃及大約以2.5億到3億美元一套的價格購買過中國的紅旗-9B來做參考。

綜合上述資訊「軍武次位面」推算，若空警-500和紅旗-19各引進一架和一套來計算，那麽巴基斯坦這一次的採購總金額大約就在40億美元之內。該分析進一步強調，只需要40億美元，就能拿到一套由第五代戰鬥機+預警機所組成的超遠程空戰體系，再加上優秀的地空導彈系統作為輔助，將讓巴基斯坦的戰鬥力提升一個檔次，而這樣的性價比在全球也是找不到第二個賣家能提供。

▼紅旗-19地空導彈武器系統。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼紅旗-19地空導彈武器系統被捕捉到進入珠海航展現場，這是該型裝備首度正式公開展示。（圖／翻攝自大陸網站）

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