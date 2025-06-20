美、德貨機「滿載軍備」飛抵以色列！　畫面曝光

▲自以色列「獅子崛起行動」啟動以來，已有14架軍備運輸機降落在其境內。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防部19日證實，又有多架來自美國與德國的貨機滿載軍事裝備降落以色列，目的在於強化以色列的防禦系統。

根據以色列國防部說法，自「獅子崛起行動」（Operation Rising Lion）啟動以來，已有14架軍備運輸機降落在境內。若從2023年10月7日的以色列和哈瑪斯衝突開始算起，至今累計已有超過800架軍援機飛抵以色列。

???? Israel receives 14 military cargo planes from US, Germany – Defense Ministry



???? The aircraft delivered military equipment and supplies to support the IDF amid the ongoing conflict with Iran.



???? According to the ministry, these planes are part of an ongoing air and sea bridge… https://t.co/xALHTolGlH pic.twitter.com/64kIfEoLv5 — Sputnik (@SputnikInt) June 19, 2025

這批最新軍備主要支援以軍防禦系統，以色列國防部強調，這些裝備將進一步穩固作戰節奏與補給鏈，不僅有助達成對抗「伊朗抵抗軸心」（Iran's Axis of Resistance）目標，也能提升以色列在多線戰場的備戰能力。

以色列國防部補充指出，這些軍援行動是由國防採購署（Defense Procurement Administration）、駐美與駐德採購小組、IDF規劃與建軍司令部與以色列空軍（Israel Air Force）等多方聯手協作而成，而未來數週，仍將有更多類似軍援貨機陸續抵達。

▲以色列國防部未具體說明收到的軍事裝備類型。（圖／翻攝自X）



以色列國防部未具體說明收到的軍事裝備類型，而截至19日晚間，美國和德國也均未發表評論。

與此同時，伊朗透過官媒《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）發表聲明，強烈譴責此舉，直指這是美國公然與以色列侵略行為共謀。

伊朗在聲明中強調，對以色列的飛彈攻擊是堅決且正當的軍事回應，並指控以色列目前面臨飛彈攔截器不足的情況，導致以色列平民處於高度脆弱的狀態。