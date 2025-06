美、德貨機「滿載軍備」飛抵以色列！　畫面曝光

▲自以色列「獅子崛起行動」啟動以來,已有14架軍備運輸機降落在其境內。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列國防部19日證實,又有多架來自美國與德國的貨機滿載軍事裝備降落以色列,目的在於強化以色列的防禦系統。

根據以色列國防部說法,自「獅子崛起行動」(Operation Rising Lion)啟動以來,已有14架軍備運輸機降落在境內。若從2023年10月7日的以色列和哈瑪斯衝突開始算起,至今累計已有超過800架軍援機飛抵以色列。

???? Israel receives 14 military cargo planes from US, Germany – Defense Ministry



???? The aircraft delivered military equipment and supplies to support the IDF amid the ongoing conflict with Iran.



???? According to the ministry, these planes are part of an ongoing air and sea bridge… https://t.co/xALHTolGlH pic.twitter.com/64kIfEoLv5