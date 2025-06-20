空襲醫院釀傷亡！　以色列怒轟：伊朗最高領袖「不該繼續存在」

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗日前對以色列南部城市貝爾謝巴（Beersheba）發動飛彈攻擊，導致索羅卡醫院（Soroka Hospital）陷入火海、造成至少40人受傷。國防部長卡茲（Israel Katz）直接點名伊朗最高領袖哈米尼，「這種人不能再繼續存在。」

根據《法新社》報導，以色列軍方統計，自戰事爆發以來，伊朗已對以國發射約400枚彈道飛彈與上千架無人機，造成至少24人喪生、數百人傷。而德黑蘭方面也宣稱，以軍空襲已導致當地224人死亡，包括多名軍事指揮官與核子科學家，平民死傷也慘重。

▲▼伊朗日前對以色列南部城市貝爾謝巴（Beersheba）發動飛彈攻擊，當地索羅卡醫院（Soroka Hospital）遭嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗飛彈19日精準打擊位於貝爾謝巴的索羅卡醫院，雖然手術大樓事前已疏散，但仍有數個病房被夷為平地，醫院院長科迪什（Shlomi Codish）坦言損害相當嚴重，「整棟醫院滿目瘡痍、煙霧瀰漫。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）怒斥，伊朗將為攻擊醫院「付出慘重代價」，國防部長卡茲更直接點名伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發出嚴厲警告。

卡茲表示，「哈米尼公開說要摧毀以色列，他是親自下令攻擊醫院的人。他把摧毀以色列當作目標，這樣的人不應該再繼續存在。」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）視察索羅卡醫院。（圖／路透）



國際社會也對攻擊醫院事件表達譴責，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直指攻擊醫療機構令人震驚；聯合國人權高專圖克（Volker Türk）也批評「平民正被當成附帶損害」。

在戰火持續擴大之際，美國總統川普（Donald Trump）對是否加入戰局語帶保留，白宮透露川普將於兩週內做出決定，並考慮針對伊朗地下核設施福爾多（Fordo）發動精準打擊。

以色列軍方也證實，他們已空襲伊朗多處核子設施，包括阿拉克（Arak）核反應爐與納坦茲（Natanz）鈾濃縮工廠，目的是阻止其發展核武。