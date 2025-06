美軍悄撤40架軍機！　卡達基地「全部清空」衛星照曝光

▲美國駐卡達空軍基地原本停放的數十架軍機已悄悄撤離。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

最新衛星影像顯示,美國駐卡達的阿爾烏代德空軍基地(Al Udeid base)原本停放的數十架軍機已悄悄撤離,疑似是為防止未來伊朗報復性空襲,美軍先行避彈。

根據《法新社》引述衛星影像分析機構Planet Labs PBC的觀測數據,從6月5日到6月19日這段時間內,原本部署在卡達阿爾烏代德空軍基地(Al Udeid base)的軍機幾乎全數撤離。

US Warplanes Quietly Pulled from Qatar Airbase



Satellite images analyzed by the Associated Press show an unusually empty runway at Al Udeid Air Base in Qatar, suggesting the U.S. military has redeployed many aircraft. The move follows similar naval dispersals in Bahrain, seen as… pic.twitter.com/TVqqdcGnei