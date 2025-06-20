美軍悄撤40架軍機！　卡達基地「全部清空」衛星照曝光

▲美國駐卡達空軍基地原本停放的數十架軍機已悄悄撤離。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

最新衛星影像顯示，美國駐卡達的阿爾烏代德空軍基地（Al Udeid base）原本停放的數十架軍機已悄悄撤離，疑似是為防止未來伊朗報復性空襲，美軍先行避彈。

根據《法新社》引述衛星影像分析機構Planet Labs PBC的觀測數據，從6月5日到6月19日這段時間內，原本部署在卡達阿爾烏代德空軍基地（Al Udeid base）的軍機幾乎全數撤離。

US Warplanes Quietly Pulled from Qatar Airbase



Satellite images analyzed by the Associated Press show an unusually empty runway at Al Udeid Air Base in Qatar, suggesting the U.S. military has redeployed many aircraft. The move follows similar naval dispersals in Bahrain, seen as… pic.twitter.com/TVqqdcGnei — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) June 19, 2025

在5日的影像中，可以看到大約40架軍機停放在機場，包括C-130「力士」（Hercules）運輸機與多架偵察機。不過到了19日，衛星照片明顯可見的軍機只剩下3架。

這項異常動作引發外界高度關注。美國駐卡達大使館也於19日同步發布公告，基於「高度謹慎」與「區域衝突持續升溫」的考量，將限制進入基地，並呼籲駐地人員「提高警覺」。

白宮則表示，美國總統川普（Donald Trump）將在未來兩週內決定是否加入盟友以色列對伊朗的空襲行動；而一旦華府介入，伊朗恐怕也會以攻擊美軍中東基地作為報復。