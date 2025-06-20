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美軍悄撤40架軍機！　卡達基地「全部清空」衛星照曝光

▲▼美國駐卡達的阿爾烏代德空軍基地（Al Udeid base）原本停放的數十架軍機已悄悄撤離。（圖／翻攝自X）

▲美國駐卡達空軍基地原本停放的數十架軍機已悄悄撤離。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

最新衛星影像顯示，美國駐卡達的阿爾烏代德空軍基地（Al Udeid base）原本停放的數十架軍機已悄悄撤離，疑似是為防止未來伊朗報復性空襲，美軍先行避彈。

根據《法新社》引述衛星影像分析機構Planet Labs PBC的觀測數據，從6月5日到6月19日這段時間內，原本部署在卡達阿爾烏代德空軍基地（Al Udeid base）的軍機幾乎全數撤離。

在5日的影像中，可以看到大約40架軍機停放在機場，包括C-130「力士」（Hercules）運輸機與多架偵察機。不過到了19日，衛星照片明顯可見的軍機只剩下3架。

這項異常動作引發外界高度關注。美國駐卡達大使館也於19日同步發布公告，基於「高度謹慎」與「區域衝突持續升溫」的考量，將限制進入基地，並呼籲駐地人員「提高警覺」。

白宮則表示，美國總統川普（Donald Trump）將在未來兩週內決定是否加入盟友以色列對伊朗的空襲行動；而一旦華府介入，伊朗恐怕也會以攻擊美軍中東基地作為報復。

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