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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界最危險時刻將至！　美前副國安顧問「點名台灣」

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲全球最危險的時期將至，而台灣位處風暴中心，是全球矚目的衝突熱點之一。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮前副國安顧問柯茲（Victoria Coates）19日在倫敦警告，接下來10至15年恐將是全球最危險的時期，而台灣位處風暴中心，是全球矚目的衝突熱點之一。她直言，美中關係若無法有效控管風險，將讓亞太局勢更加緊繃。

根據《中央社》報導，柯茲目前擔任美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）副總裁，負責國安與外交政策。她是在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）主辦的「倫敦會議」（London Conference）上發表上述談話。

台灣是「最壞地理位置上最好的盟友」

曾在川普政府時期負責中東與北非事務的柯茲強調，台灣雖地理條件艱困，卻是美國在此區域最重要的盟友之一。她讚許台灣日益重視自身防衛，但也坦言目前的投入「仍不足」。她語重心長地指出：「美國不可能比台灣自己更在乎台灣的安全。」

她提到，美國正透過由前國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）主導的多方協調機制，協助強化台灣防衛體系，提高其嚇阻力。但她也坦承，這樣的策略對美方而言同樣是「一大難題」。

美警告台灣須盡本分　否則盟友信任恐受損

柯伯吉近年多次批評台灣對國防投資不夠積極。他今年3月在參議院聽證會上指出，台灣是美國關鍵盟友，但並非直接攸關美國生存利益。他直言，若台灣未盡本分，卻讓美軍官兵因此犧牲，「這是不公平的」。

與此同時，隨著中東局勢升溫，美國與盟邦是否會被迫從歐洲或印太地區調動軍事資源，也成為外界關注焦點。柯茲坦承，美方將資源重心轉向印太的同時，已承受巨大壓力，並點名北約峰會將成為觀察全球戰略重心轉移的關鍵時刻。

北約倡議擴軍備　未來5年恐遭俄軍突襲？

北約（NATO）即將於6月24至25日在荷蘭海牙召開峰會，重點將聚焦於提升國防支出門檻。秘書長呂特（Mark Rutte）呼籲成員國將國防總開支提升至GDP的5%，並強調若不立即行動，俄羅斯有可能在5年內對北約領土發動可信的攻擊。

呂特甚至直言，若連英國都不願加碼軍費，「英國人最好開始學俄語」，強調政治人物應誠實告知民眾殘酷事實，因為「這就是現實」。

AUKUS擴張成焦點　中方批西方霸權

與此同時，印太戰略中的另一重要環節AUKUS（澳英美三邊安全夥伴關係）也成焦點。前北約秘書長羅伯森（George Robertson）指出，AUKUS是英國與亞太連結最鮮明的象徵。然而，中方多次譴責AUKUS為西方霸權的體現。

雖然柯伯吉對AUKUS的實效曾表達保留，柯茲則透露，華府現正考慮將合作範疇擴大至太空領域，顯示美國非但未打算縮減AUKUS，反而有意強化聯盟合作架構。

在俄烏戰爭未歇、中東火線升高、中美博弈加劇之際，柯茲的警告無疑凸顯未來十年將是全球戰略競爭與衝突風險加劇的關鍵時刻，而台灣，也正站在這場地緣角力的最前線。

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