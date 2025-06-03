說黃智賢「奪舍黃國昌」她氣炸：會不會太噁？　李正皓道歉

▲資深媒體人黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

政論節目主持人李正皓日前在節目中戲稱民眾黨主席黃國昌「被奪舍」，並聲稱其靈魂被「名嘴黃智賢」取代，引發黃智賢強烈不滿。黃智賢3日在臉書發文痛斥此言論，直言「太過分」、「憑什麼跟我扯上關係？會不會太噁？」，引來李正皓留言道歉。

黃智賢在貼文中指出，李正皓作為當紅主持人，做節目效果、拉流量是其權利，但不應以不實言論羞辱他人。她要求李正皓收回「奪舍說」，並表示此言論已經對她造成羞辱和不必要的關聯。

▲政治評論員李正皓。（圖／記者許靖祺攝）



黃智賢指控，黃國昌過去反紅媒，如今卻向中天老闆蔡衍明道歉，立場反覆毫無風骨；此外，她還批評黃國昌違法將水保地改為停車場牟利、背叛同志加入民眾黨、推動違憲的立委擴權法案並質詢涉己事務。她更指責黃國昌為台北市長柯文哲護航，並在地檢署耍官威，以及無理刪減預算等行為，直言「黃國昌之惡劣，罄竹難書」。

黃智賢強調，她自2014年起便持續批判黃國昌，兩人價值觀完全不同，對於李正皓的「奪舍說」感到不可思議。她質問，「憑什麼說黃國昌裝的是我的靈魂？請李正皓收回不當論述。」

面對黃智賢的強烈反應，李正皓隨後在其臉書貼文下留言道歉，表示，「當場有說這是一個玩笑，但如果讓您感到不悅，我願意很誠心的跟您表示歉意，我發自真心，抱歉。」

對此，黃智賢回應，「可以。我接受你的道歉。」