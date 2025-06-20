快訊／李正皓遭陌生人噴辣椒水　還原4大疑點「有預謀犯案可能」

▲名嘴李正皓遭襲擊，事後提出4大疑點，懷疑對方是預謀犯案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

政治評論員李正皓19日晚間結束《新台派上線》錄影後，從三立電視台外開車離開，途中與一名年輕男子發生行車糾紛，遭對方使用辣椒水攻擊。李正皓深夜證實，對方疑似預謀犯罪，設局引發糾紛，警方調閱監視器也發現男子早在附近徘徊許久，所幸他狀況並無大礙，節目不受影響。

李正皓表示，他晚間7點多開車載女友、三立記者馬郁雯離開三立，不料從地下停車場開上1樓時，一名年輕男子突然從車道口衝出來，但因為他車速很慢，所以在距離男子1公尺處前就煞車。不過，男子依舊佯裝生氣，敲車窗要與他理論，隨後再趁他搖下車窗時噴灑辣椒水攻擊，並轉身逃逸。

事後，李正皓向警方報案提告傷害，並赴醫院驗傷。他指出，警方調閱監視器後，發現犯案男子從傍晚5點半起就在三立停車場出口附近徘徊，還在他準備開車上樓時，特意在出口站定位準備，明明當時出口的警示鈴已經響起，但男子近10秒後仍無視警鈴向出口衝。

李正皓說，這起案件有預謀犯罪的可能性，儘管男子犯案後逃之夭夭，但對方將凶器辣椒水遺留在現場，上頭還留有指紋，加上三立附近監視器不少，相信真相很快能水落石出。事後，他簡單沖洗眼睛確認無礙，便開車前往文德派出所報案，「我一切安好，明天新台派繼續上線。」