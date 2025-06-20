快訊／大罷免肉搏戰登場　中選會審定首波24位藍委、高虹安罷免成案

▲中選會公佈罷免案。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免進入第三階段，中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24案，包括：北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；花蓮傅崐萁；台東黃建賓；竹市鄭正鈐；基隆市林沛祥。另外，新竹市長高虹安罷免案也成立。

中選會主委李進勇日前表示，根據選罷法規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票。若6月20日宣布成案，估計投票時間會落在7月10日到8月19日之間，這中間有6個星期六，都可以是投票日。而目前傳出，最有可能的投票日為7月26日。

根據《選罷法》規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的25%以上，即為通過。

根據中選會審定結果，此次罷免案成案的有：台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；花蓮縣傅崐萁；台東縣黃建賓；新竹市鄭正鈐；基隆市林沛祥。

至於罷藍委部分還在二階補件的，包括新北市第十一選區羅明才、台中市第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣；南投第一選區馬文君、第二選區游顥；新竹縣第二選區林思銘。