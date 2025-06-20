屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

▲屏東縣國中小學校長異動。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣114學年度國民中小學第一階段現職校長遴選作業已於6月19日辦理完成，現職校長遴選參酌各出缺學校校務現況需求、校長專長及專業表現與校長辦學績效遴選合適之校長，計有3名國中校長調任；18名國小校長連任、21名國小校長調任。

屏東縣114學年度國民中小學現職校長遴選結果如下：國中校長遴選結果：調任者潮州國中林容如校長遴選至萬丹國中、新埤國中張浩鳴校長遴選至潮州國中、高泰國中孫訢益校長遴選至新埤國中，共計3名。

國小校長遴選結果：連任者復興國小李嘉齡校長、高朗國小曾屏憶校長、東勢國小盧政吉校長、泰安國小林廣文校長、西勢國小謝俊明校長、竹田國小林秀玲校長、佳義國小黃善祺校長、同安國小蔡世弘校長、溪北國小蔡信東校長、楓港國小林育毅校長、山海國小楊瑞麟校長、墾丁國小許淑眞校長、滿州國小宋佩陵校長、永港國小李美秀校長、霧臺國小鍾祥憑校長、潮南國小蔡順清校長、恆春國小鄭鴻博校長、牡丹國小李嘉慶校長，共計18名；調任者潮昇國小林群智校長遴選至仁愛國小、田子國小鄭慧華校長遴選至潮昇國小、昌隆國小陳俊毓校長遴選至佳冬國小、文樂國小林進生校長遴選至四林國小、力里國小林伯奇校長遴選至文樂國小、隘寮國小郭宗烈校長遴選至彭厝國小、萬隆國小祝玉麟校長遴選至來義國小、地磨兒國小陳惠美校長遴選至北葉國小、北葉國小高至誠校長遴選至地磨兒國小、光春國小黃大峰校長遴選至潮東國小、新園國小郭忠憲校長遴選至萬丹國小、彭厝國小林淑芳校長遴選至土庫國小、四林國小李禮錦校長遴選至鹽埔國小、來義國小林志光校長遴選至力里國小、口社國小李宗鴻校長遴選至新園國小、佳冬國小蘇曉憶校長遴選至港東國小、潮東國小李福明校長遴選至光春國小、港東國小莊忠勳校長遴選至東隆國小、天南國小陳國民校長遴選至白沙國小、丹路國小吳明宗校長遴選至萬隆國小、白沙國小田永成校長遴選至天南國小，共計21名。

另，第二階段出缺學校國中為高泰國中、長治國中、光春國中，計3校，國小為田子國小、昌隆國小、隘寮國小、口社國小、丹路國小、東海國小、興化國小、玉光國小，計8校，將於7月1日進行國中小第二階段校長遴選作業。