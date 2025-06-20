下戰帖！曹興誠列5規則邀徐巧芯辯論　「若願接受馬上開始籌備」

▲曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠19日發文批評「老早邀請徐巧芯公開辯論，但是徐只敢躲在同溫層裡叫囂」。徐巧芯則在貼文留言拋出辯論時間地點，「來網路節目不演了新聞台辯論，隨時奉陪來吧！」。對此，曹興誠今（20日）回應，徐巧芯邀他去匪媒或政見說明會，是想引他步入陷阱，然後像上次圍攻吳靜怡一樣。他也列出5大辯論規則直言，如果願意接受，辯論可以馬上開始籌備，問題是，徐巧芯敢離開同溫層嗎？

曹興誠表示，徐巧芯昨天到他的臉書留言，說願意接受辯論。自己起初心裡ㄧ樂，但仔細看，徐巧芯只想邀他去什麼「不演了新聞」或政見說明會辯論。

曹興誠質疑，徐巧芯邀他去匪媒或政見說明會，是想引他步入陷阱，然後像上次圍攻吳靜怡一樣，對他進行集體霸凌。看起來，徐巧芯的字典裏，根本沒有「公平公正、光明正大」這些詞句，腦子裏盡是些陰暗齷齪的壞主意。

接著，曹興誠指出，徐巧芯如果真敢辯論，要請遵守以下5點規則。第一，地點選在無政黨色彩、具有舞台的中立空間。

曹興誠再指，第二，舞台上，除了一位司儀，只有他和徐巧芯。整個室內，台上台下，除雙方隨扈各兩人外，都不准其他支持者在場。

曹興誠說，第三，司儀只負責宣布開始和結束，計時，和維持秩序，防止徐巧芯咬人、踢人，或在自己講話時吹笛子，比中指。

曹興誠再說，第四，開放所有媒體現場直播，而媒體不准插話干擾。

曹興誠提到，第五，辯論由雙方輪流，每次各講5分鐘，每人六次，合計60分鐘。ㄧ方講話時，嚴禁對方插嘴打攪，自己可以讓徐巧芯先講。

最後，曹興誠強調，徐巧芯如果願意接受以上規則，辯論可以馬上開始籌備。問題是，徐巧芯敢離開同溫層嗎？

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

