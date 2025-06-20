集束彈轟平民　伊朗向美國開條件：以色列不停火「不回談判桌」





▲以色列與伊朗持續互相轟炸。圖為以色列荷茲利亞（Herzliya）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國是否介入以色列與伊朗之間的衝突引發關注，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）據傳自上周以來已與美國特使威科夫（Steve Witkoff）通過多次電話，阿拉奇明確表示，除非以色列停止攻擊，否則伊朗不會重返談判桌。在此之際，以色列指控，伊朗19日朝以國平民區發射使用集束彈藥的飛彈。

路透報導，這是以色列與伊朗開打以來首度通報的集束彈藥使用事件，以色列稱，伊朗非法蓄意朝平民人口中心發射這類飛彈，企圖透過大範圍攻擊，對平民造成最大程度的損害。以媒引述以軍說法指出，這枚飛彈在7公里高空爆炸，在方圓約8公里的範圍炸出約20枚子彈藥。

集束炸彈之所以備受爭議，是因為會無差別散佈子彈藥，其中部分可能未即時引爆，導致即便戰爭結束後仍可能造成人員死傷。武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）指出，集束武器極具殺傷力，在平民聚集地使用更可能造成嚴重後果，增加戰後遺留未爆彈的風險，伊朗飛彈精準度可能不足，但應該清楚使用集束彈藥「更有可能誤中平民目標，而非軍事設施」。

與此同時，3名外交人員透露，其實自上周開打以來，伊朗外交部長阿拉奇已經和美國特使威科夫多次通電話，試圖透過外交管道解決危機。美伊近期的電話會談是雙方4月展開核談判以來最實質的直接對話。

阿拉奇告訴美方，除非以色列停止6月13日開始的攻擊行動，否則伊朗不會重返談判桌。據信雙方談及美國5月下旬給伊朗的提議，也就是成立區域性集團在伊朗境外進行鈾濃縮，但這項提案目前遭伊朗拒絕。

親伊朗的外交人員透露，阿拉奇提到，若美國施壓以色列結束戰爭，伊朗就能在核議題上展現彈性，「伊朗隨時可以恢復核會談，但如果以色列持續轟炸，伊朗就無法重返談判桌」。