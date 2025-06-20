營養師曝1顏色蔬菜是「寶藏食材」卻常被忽略　藏有3大營養價值

▲營養師分享1色蔬菜是「營養寶藏」常被忽略。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人都知道綠色蔬菜含有豐富營養，但其實紅色蔬菜更是餐桌上的「營養寶藏」，只是經常被人們忽略。營養學專家洪泰雄近日分享紅色蔬菜的3大營養價值，包含抗氧化、補充鐵質及保護眼睛，建議婆媽們可以嘗試看看，不但能吃到各種不同營養，也許還能找到餐桌上的新歡。

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▲洪泰雄分享紅色蔬菜的3大營養類型，例如紅蘿蔔食用有助於保護視力、降低眼睛疲勞。（圖／取自免費圖庫Pexels）

洪泰雄在臉書粉絲團表示，紅色蔬菜是餐桌上經常被忽略的營養寶藏，紅色不只讓菜色外觀看起來美、拍起來相當漂亮，背後也隱藏著不同功能性的營養價值，他接著分享紅色蔬菜的3大營養類型，分別是「抗氧型」、「補鐵型」以及「護眼型」，詳細如下。

一、抗氧型，食用有助於對抗老化、保護細胞，代表食材有紅甜椒、紅心地瓜、紅鳳菜等，富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、花青素、維生素C，有助清除自由基，降低發炎與氧化壓力，適合工作壓力大、經常熬夜、注重皮膚與抗老保養者補充。

二、補鐵型，食用有助於強化造血、改善氣色，代表食材有紅莧菜、甜菜根、紫高麗菜，植物性鐵含量較高，有助於貧血改善與補血功能，通常也富含葉酸與維生素C，幫助鐵吸收，適合女生、素食者、常覺得疲倦者補充。

三、護眼型，食用有助於保護視力、降低眼睛疲勞，代表食材有紅蘿蔔、紅椒、紅鳳菜等，含有豐富β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素，有助維護視網膜與黃斑部健康，適合長時間看螢幕、孩童成長期、銀髮族補充。

洪泰雄最後建議，吃紅色蔬菜不只為了顏色，而是為了選對營養功能，「每週挑1至2種紅色蔬菜入菜，幫助你從裡到外都紅潤健康」、「炒菜、煮湯、烤箱料理，簡單變化一下，紅色就能成為你餐盤的亮點，吃出不同營養感受，也許會成為你餐桌上的新歡。」