以色列滲透內幕曝！特工用「假手機」聚集目標　高官一次全滅

▲以色列發動大規模空襲。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

以色列空襲伊朗核設施，發動「崛起雄獅」大規模空襲，空中閃電戰讓伊朗猝不及防，造成重大損失，伊朗議會曾指出，以色列的攻擊很大一部分來自「伊朗內部」的滲透者所實施。英國《金融時報》頭條報導，這次攻勢背後，是以色列長年打造一張龐大情報網的功勞，將目標對象伊朗軍官、科學家聚在一起，一舉殲滅。

美媒報導，以色列情報機構「摩薩德」為此行動醞釀數年，提前在伊朗國內設置眾多潛伏小組，主要由伊朗人組成、擁有大量走私管道。以色列花了數個月走私大量武器設備，並在德黑蘭附近直接建立一個無人機基地，「崛起雄獅」空襲前夕，以國特種部隊出動，支援內部潛伏小組在伊朗防空系統附近部屬飛彈，內外配合之下，癱瘓關鍵防空系統，發動空襲攻擊，讓堡壘從內部瓦解。

▲以軍公布擊殺清單。（圖／翻攝自X／IDF）



《金融時報》頭條報導引述知情人士說法，強調這次以色列的攻勢背後，是長年部屬、謀劃的龐大情報網，動用各種資源，包括假的安卓手機「加密通訊器」、伊朗臥底特工、無人機據點、微型武器等，悄悄深入伊朗內部，滲透破防行動的成果。

主要目標，是在首波打擊中狙擊多名伊朗高層軍官、核子科學家。以色列軍情局早在3月就從上千條情資中，交叉比對，擬好目標名單，設法誘導對象聚在一起，好讓空襲計畫可以一舉殲滅，整個行動被形容就像是在重演美軍於波灣戰爭時發起的「震懾行動」（Shock And Awe）。

事件爆發後，德黑蘭政府緊急下令官員停用網路設備，並刪掉What’sApp，以防以色列情報單位再度利用網路發動攻勢。但知情人士指出，這些舉措效果有限，以色列也透漏，現在全球仍有數百人正在使用這類特殊設備。