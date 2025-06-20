瘋傳「以色列F-35被擊落」影片！超假彈雨+空中閃炮火　觀看千萬次

▲網路瘋傳「以色列F-35被擊落」假影片。（圖／事實查核中心）



記者許力方／綜合報導

以色列對伊朗軍事、核設施發動空襲，引發報復性反擊，兩國飛彈狂轟未見和緩，網路上近日瘋傳「以色列F-35被伊朗擊落」數十秒的短片，當中顯示，一架戰機在空中遭猛烈砲火擊中，周邊伴隨大量的煙霧、火花，效果猶如遊戲動畫特效畫面一般，經事實查核中心查核確認，影片是軍事模擬遊戲畫面，並非真實戰況。

外媒報導，近日一段抖音上的空軍作戰短片吸引了超過1800萬次以上的觀看，顯示一架戰機在空中纏鬥、躲避猛烈砲火，最後遭襲擊中，期間的煙霧和火花色彩鮮艷，效果相當科幻，猶如動畫中的特效素材一般。後續影片被掛上「以色列F-35被伊朗擊落」的標題瘋傳社群網路。

事實查核中心調查發現，這支影片早於以伊衝突前出現，從今年5月就流傳，且並非真實戰況，進一步找到來源用戶「@MilsimF」於2025年2月上傳相同畫面，其內容註明「本影片使用數位模擬器製作，模擬結果可能與現實有所不同。使用 ARMA 3、ARMA Reforger 和 DCS World 製作」，顯示網傳影片是軍事模擬遊戲畫面，不是真的。

此外，由於影片在多國流傳，包括BBC等外媒查核組織也有查核該影片的真實性，並非真實畫面。

伊朗官媒《伊朗通訊社》（IRNA）和國營電視台《Presstv》曾於13、15日陸續報導，伊朗陸軍空防部成功擊落並摧毀至少3架以色列F-35戰鬥機和多架無人機。不過，以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）14日在X發文澄清，伊朗沒有擊落任何以色列戰鬥機，他們試圖製造虛假的勝利敘事。

因此，以色列F-35戰機是否被擊落仍未證實，網傳影片刻意挪用軍事模擬遊戲畫面誤導為F-35遭擊落畫面，事實查核中心調查為「移花接木」的錯誤訊息。