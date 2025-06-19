新華泰富爆「中資+內線交易」　前董監遭11路搜索約談

▲台北地檢署指揮調查局同步偵辦新華泰富公司涉及內線交易及中資介入案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司新華泰富(5481)再傳爭議，檢調懷疑鄒前董事涉嫌在2019年間洩漏公司將處分資產的重大訊息，讓親友得以提前進場買賣股票，有觸犯內線交易之虞，另外疑有中資趁著10年前股權異動期間介入經營，並安排人馬進駐，在台從事未經許可業務，台北地檢署19日兩案併辦，指揮調查局兵分11路搜索新華泰富等處，並約談鄒男等7名被告到案。

新華泰富是芝麻村文教的母公司，日前因經營權糾紛遭媒體報導，疑似將學生、家長個資外流對岸，公司派與市場派為此互告多項罪名，爭議延燒至今，新華泰富因未如期出具2025年第1季財報，已在5月20日被停止買賣，面臨下櫃危機。

檢調獲報，經歷多次股權異動的新華泰富，在2015年到2016年間，疑有中資背景的勢力藉董監事改組機會，安排人馬進入公司，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，未經許可在台從事業務，連同近日傳出的中資疑慮一併清查。

此外，新華泰富在2019年底公告以8.5億元出售桃園中壢土地，當時的鄒姓董事疑似提前把這個內線消息告訴許姓、羅姓等公司前董監，讓他們有機會買賣股票獲利數十萬元，涉及《證交法》內線交易罪嫌。

檢察官黃冠中19日指揮調查局台北市調處、新竹市調站同步偵辦中資與內線案，兵分11路搜索新華泰富以及鄒男等人住處，並通知7名涉案被告及2名證人到案查證釐清案情。