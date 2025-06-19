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黑熊學院防災包1380元　許宇甄酸：宛如避難包界愛馬仕

▲▼ 國民黨團召開「冷血! 惡扣租屋補貼 大惡搞只為大惡罷？!」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團酸黑熊學院推出避難包，婉如災難包愛馬仕。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院推出避難包，售價達1380元，醫師蘇一峰質疑內容物成本約300元。國民黨立院黨團副書記長許宇甄大酸這價格是「避難包界愛馬仕」，呼籲勿賺國難財；黨團副書記長陳玉珍說，要收高價就給能用的東西都有，至於台灣價值每個人都有。

「黑熊學院」推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元，但胸腔科醫師蘇一峰指出，內容物價值約400至450元。沒想到，該防災包還是被搶購一空，官網也宣布6月底補貨。

陳玉珍表示，有位醫師說如果大量買，大概300元到400元就夠了，那個1000元是台灣價值。絕對不要懷疑，這個是台灣價值的智商問題。包括紗布、棉花棒等都很小，真的很懷疑如果發生事情受傷，能不能用？有實用性嗎？

陳玉珍質疑，如果要宣導觀念是好事，但要真正提供給百姓，尤其收那麼多錢時，要提供給百姓可以用的東西，紗布、棉花棒都很小，發生事情時，這反而會害人。既然要收那麼多錢，那就給點真的可以用的東西，至於台灣價值每個人都有，不應該要交給黑熊學院才有台灣價值。

許宇甄認為，黑熊學院的避難包被稱為「避難包界中的愛馬仕」，花蓮縣政府也有出免費的避難包，內容幾乎完全一樣，證明黑熊學院避難包不用1380元。呼籲黑熊學院，不要發這種國難財。
 

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