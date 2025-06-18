9成罷吳連署抄來的「多位黨工認罪」　國民黨斥：絕對不可能

▲國民黨組發會主委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控涉嫌造假罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的提議人名冊，北院昨日裁定羈押禁見為期3個月，之後延押每次2個月。檢方認定，黃呂錦茹督軍志工抄寫名冊，在罷免連署造假。但國民黨組發會主委、立委許宇甄今（18日）接受專訪時再三強調，「我們絕對不可能叫我們的同仁去抄名冊。」

台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，日前依違反個資法、刑法偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文等5人；檢方認為黃呂錦茹等3人犯後無悔意，嚴重戕害民主基礎，請法院從重量刑。如今起訴書曝光，被動員抄名冊的志工「不乏因年老視衰而需相互點眼藥水以完成工作之窘境」，甚至心理壓力過大而崩潰。

許宇甄今日接受中廣《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪期間時駁斥，起訴書怎麼寫在檢察官手上，可是，她可以掛保證，抄名冊這件事情，「我們絕對不可能叫我們的同仁去抄名冊」。她說，在罷免第一階段，有很多罷團和公民團體希望罷免掉一些不適任的綠委，所以有來請國民黨中央幫忙，是不是可以協助連署？國民黨中央則請各縣市地方黨部幫忙連署，並讓地方用擺攤等各自的方式去連署，國民黨絕對不可能下令叫大家去抄名冊。

許宇甄痛批，檢方現在一直用這樣羅織的方式指使想來辦國民黨中央，卻完全找不到證據，所以只能一直用這種放話的方式。她質疑，昨天看到黃呂錦茹遭延押3個月，真的非常不解也非常憤怒，這樣偽造文書的案子，過去從來沒有羈押禁見的案例，而且已經羈押兩個月，都已經起訴、調查清楚了，到底還有什麼不瞭解、能串證的地方，還需要再延押3個月？

許宇甄感嘆，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案子都沒過，更不可能造成實質損害的狀況下，為什麼還要再羈押？還不只台北市，國民黨從新北、基隆、台中都有幹部因偽造文書遭羈押，執政黨卻以司法迫害在野黨到這種地步太離譜了。