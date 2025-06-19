　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金廈海域違規蚵棚成國安漏洞　行政院今研商處置：禁合法掩護非法

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

金門廈門漁民有共同協作蚵棚，面積近200公頃，恐讓中國漁船、漁民任意進出台灣水域，形成國安漏洞。針對此問題，行政院發言人李慧芝（19日）說，會輔導金門縣政府協助漁民登記落實源頭管理，也會視進度協助做登記。至於違法蚵棚如何處理？政委林明昕說，會由我方負責處理拆除；他強調，合法的部分應該要保護，但禁止以合法掩護非法。

針對金門、廈門共同協作養蚵引發的國安疑慮，陸委會經濟處長葉凱萍說，行政院已經開過會議，會根據協調的執行方式做後續儘速處理。農業部漁業署養殖漁業組長陳文深則說，關於輔導合法養殖的部分，在連江（馬祖）方面，去年農業部已經有跟連江縣政府合作，總共有22戶，已經有9戶可以追蹤追溯。

陳文深提到，行政院食安辦今年2月也有去連江訪視，連江縣政府也承諾在今年這20幾戶的牡蠣或淡菜養殖戶，都能完成追蹤追溯，流向就能透明化。

陳文深表示，在金門部分，今年也在跟金門縣政府合作，輔導養殖漁民要能落實放養量的申報，輔導金門縣政府從行政管理部分做查核動作。另外也會輔導養殖漁民取得追蹤追溯的資格，將牡蠣或淡菜流向能公開透明。

政務委員林明昕說，在行政院會後記者會的同時，正好也在開跟金門蚵架有關的會議，這是第三次開。針對是否會採用2005年的模式，讓對岸業者來拆完相關設備後帶回？林明昕說，最先是有這樣的講法，上一次就已經不認為這種做法是正確的，會採取另外一種做法。

林明昕表示，因為現在正在開會，確切怎麼樣沒辦法做立即報告。他說，現在處理模式就是，除了產地問題輔導問題，合法養殖要保護；至於已經有且違規的蚵架要怎麼拆除？到現在為止沒有要採取「請他們來拆完拿回去」，而是由我方處理。

林明昕提到，因為這涉及到金門縣政府，中央不能單方決定，這跟中央與地方如何協作把事情處理好，有很大的關係。

林明昕指出，海巡署基本上是做為執行機關，協助如果有違法應該驅離的，就會做處理，這是針對處理有問題違法的蚵架方面。再來會進一步討論，要如何預防？合法漁民的話應該要保護，但保護歸保護，也禁止以合法掩護非法的方式。怎麼跟漁民達成共識，在合法範圍內由台灣自己合法漁民做養殖，但不可以違反規定，變成跟對岸一起合作養殖，這是特別要注意的。

▲▼政委林明昕出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員林明昕。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
內褲永遠濕濕的！薔薔忍3周才就診　醫嚇：很嚴重
女房東反告樋口夫婦！　轟「太野蠻了」：牙被打到碎裂
最髒蔬果曝！　農藥殘留量最高卻「一堆人吃」
胡瓜又被爆「6億房產不分丁柔安」　傻眼回應揭真實狀況
Andy經紀人爆割韭菜！　用淘寶貨「賺暴利21倍」
美國轟炸伊朗會怎樣？　7專家警告最壞結局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「長照3.0」明年啟動　8策略落實健康老化、在地安老、安寧善終

金廈海域違規蚵棚成國安漏洞　行政院今研商處置：禁合法掩護非法

國民黨偽造連署抄寫行情表曝！宜蘭拿最多　台北最慘只有眼藥水

租屋補貼要地方自籌掀議論　行政院強調：給民眾的額度不會減少

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

蕭美琴：對話最終決定權在北京　跟民選政府對話才能改善兩岸關係

擔心中國仿效俄羅斯也侵台？　蕭美琴：這提醒我們要強化安全

快訊／國民黨罷綠委偽造5千連署「抄手時薪100元」　苦主回應了

遭曹興誠酸絕不敢辯論　徐巧芯拋時間地點回嗆「別苗頭不對就跑」

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

「長照3.0」明年啟動　8策略落實健康老化、在地安老、安寧善終

金廈海域違規蚵棚成國安漏洞　行政院今研商處置：禁合法掩護非法

國民黨偽造連署抄寫行情表曝！宜蘭拿最多　台北最慘只有眼藥水

租屋補貼要地方自籌掀議論　行政院強調：給民眾的額度不會減少

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

蕭美琴：對話最終決定權在北京　跟民選政府對話才能改善兩岸關係

擔心中國仿效俄羅斯也侵台？　蕭美琴：這提醒我們要強化安全

快訊／國民黨罷綠委偽造5千連署「抄手時薪100元」　苦主回應了

遭曹興誠酸絕不敢辯論　徐巧芯拋時間地點回嗆「別苗頭不對就跑」

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

元大期海外據點插旗新加玻　打造亞洲期貨金三角

嘉美館邀請卡驚見「南市文化局長」！遭酸：才3行也錯？館方致歉了

台中女白內障「只看見30cm以內」　醫警告：再拖恐青光眼

Switch 2鋰電池再傳「膨脹掀蓋」　惹玩家哀號任天堂正積極調查

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

婁峻碩曝夫妻吵架神轉折！　曾寶儀笑瘋「你超會賣」

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

趁甜甜價？出清006208「All in 0050」　投資達人搖頭…1做法更優

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

【阿公死兩次？】表姊聽外公化蝶歸來她竟一掌拍死XD

政治熱門新聞

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

最新罷免民調北市4藍委危險　黃揚明揪3問題：問卷僅88人回答贊成

陸委會譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

國軍退將分析伊朗官媒「手摸核彈」影片　預測1件事

黃呂錦茹遭羈押　黃國昌：哪個偽造文書案子這樣搞的？

國民黨偽造連署抄寫行情表曝　他揭：宜蘭目前最高

怒轟苗博雅無恥　黃國昌：妳才是腳尾飯2.0

揭光電恐釀滅村　柯志恩再轟高雄市府

前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

調查官偷拍少女裙底！法務部長聽懲處秒沉默

新北8月試辦大重機可停路邊機車格　議員提醒標誌、指引要清晰

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

朱立倫稱罷藍二階有2萬件不實連署　要司法辦到底

更多熱門

相關新聞

租屋補貼要地方自籌掀議論　行政院強調：給民眾的額度不會減少

租屋補貼要地方自籌掀議論　行政院強調：給民眾的額度不會減少

《財政收支劃分法》去年三讀修正後，地方財源大幅增加3753億，內政部發函地方政府要求明年起租金補貼經費需部分自籌，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至中斷。對此，行政院強調，租屋補貼部分，中央政策不會改變，會持續推動，給予民眾的額度也不會減少。至於地方的自籌比例，內政部尚在搜集意見，財劃法也還在釋憲，一切沒有定案。

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

政院特查沒查吳釗燮？　吳思瑤曝真相

政院特查沒查吳釗燮？　吳思瑤曝真相

金門議員詐助理費232萬　拿來買酒、購屋

金門議員詐助理費232萬　拿來買酒、購屋

關鍵字：

行政院卓榮泰李慧芝蚵仔金門廈門蚵棚林明昕

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

西北雨！　今「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面