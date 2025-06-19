金廈海域違規蚵棚成國安漏洞　行政院今研商處置：禁合法掩護非法

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

金門廈門漁民有共同協作蚵棚，面積近200公頃，恐讓中國漁船、漁民任意進出台灣水域，形成國安漏洞。針對此問題，行政院發言人李慧芝（19日）說，會輔導金門縣政府協助漁民登記落實源頭管理，也會視進度協助做登記。至於違法蚵棚如何處理？政委林明昕說，會由我方負責處理拆除；他強調，合法的部分應該要保護，但禁止以合法掩護非法。

針對金門、廈門共同協作養蚵引發的國安疑慮，陸委會經濟處長葉凱萍說，行政院已經開過會議，會根據協調的執行方式做後續儘速處理。農業部漁業署養殖漁業組長陳文深則說，關於輔導合法養殖的部分，在連江（馬祖）方面，去年農業部已經有跟連江縣政府合作，總共有22戶，已經有9戶可以追蹤追溯。

陳文深提到，行政院食安辦今年2月也有去連江訪視，連江縣政府也承諾在今年這20幾戶的牡蠣或淡菜養殖戶，都能完成追蹤追溯，流向就能透明化。

陳文深表示，在金門部分，今年也在跟金門縣政府合作，輔導養殖漁民要能落實放養量的申報，輔導金門縣政府從行政管理部分做查核動作。另外也會輔導養殖漁民取得追蹤追溯的資格，將牡蠣或淡菜流向能公開透明。

政務委員林明昕說，在行政院會後記者會的同時，正好也在開跟金門蚵架有關的會議，這是第三次開。針對是否會採用2005年的模式，讓對岸業者來拆完相關設備後帶回？林明昕說，最先是有這樣的講法，上一次就已經不認為這種做法是正確的，會採取另外一種做法。

林明昕表示，因為現在正在開會，確切怎麼樣沒辦法做立即報告。他說，現在處理模式就是，除了產地問題輔導問題，合法養殖要保護；至於已經有且違規的蚵架要怎麼拆除？到現在為止沒有要採取「請他們來拆完拿回去」，而是由我方處理。

林明昕提到，因為這涉及到金門縣政府，中央不能單方決定，這跟中央與地方如何協作把事情處理好，有很大的關係。

林明昕指出，海巡署基本上是做為執行機關，協助如果有違法應該驅離的，就會做處理，這是針對處理有問題違法的蚵架方面。再來會進一步討論，要如何預防？合法漁民的話應該要保護，但保護歸保護，也禁止以合法掩護非法的方式。要怎麼跟漁民達成共識，在合法範圍內由台灣自己合法漁民做養殖，但不可以違反規定，變成跟對岸一起合作養殖，這是特別要注意的。

▲行政院政務委員林明昕。（圖／記者陳家祥攝）