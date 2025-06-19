黑熊避難包1380元貴如愛馬仕等級　國民黨：內容物批發價300元

▲國民黨桃園市議員凌濤、副發言人鄧凱勛酸沈伯洋想發國難財。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋認為，部分臉書粉專造謠攻擊他的家人，已代表父親對2個粉專、1個帳號提告妨害名譽。國民黨今（19日）舉行記者會持續緊咬沈伯洋「紅孩兒」背景，國民黨桃園市議員凌濤諷刺，沈伯洋的「黑熊學院」大賺國難財，竟然推出「中國紅熊救難包」中的「愛馬仕」，一個要價1380元，但內容物的批發價僅300元，強力呼籲民眾不要購買，因為同樣的錢可以買到4個。

凌濤指出，總統賴清德昨天原擬邀在野領袖參與的國安簡報中，有沒有要澄清總統府內共諜事態、調查立法院第五縱隊？林右昌說拚罷免要先反共，那有沒有要反對「紅孩兒」家族用中國台灣名義在中國大陸做生意？

凌濤表示，民進黨如今要反共，應先反立院民進黨團總召柯建銘、國安會祕書長吳釗燮與沈伯洋，因柯子在大陸開公司做生意，董事還有中共高層；跟吳10年的秘書竟是共諜；沈父到對岸做生意。他更稱，「紅孩兒」沈伯洋身為立法院國防委員會現任召委，就是反共與台灣國安最大的破口。

國民黨副發言人鄧凱勛則說，網友抓包黑熊學院發救難財，推出的「救難包界的愛馬仕」，售價高達1380元，沈伯洋反駁說「賣貴是因為非中製」，但黑熊學院過去就曾用過大陸製產品。他舉例，黑熊學院的空拍機就使用大陸大疆品牌產品，2024年12月8日，黑熊學院舉辦「DEFEND TAIWAN」排字活動，空拍機就是中國製的大疆公司出品，事後卻偷偷清除相關資料。此外，黑熊學院創辦人沈伯洋家族還買賣大陸產品。他批評，沈伯洋「非中製」的說法只是雙標嘴砲，試圖要從中賺錢。

鄧凱勛呼籲賴清德，不要忘記自己曾說過的非紅產業鏈，也不要忘記曾將大陸當成敵對國，現在遇到沈伯洋的事情，又變成合理又合法嗎？他強調，人民都看在眼裡，賴清德如果繼續再無腦地護航，相信人民一定會用「不同意罷免」的票，來對賴清德的雙標投下最大的「不同意」。