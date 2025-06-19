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花蓮國小附幼師生比調降至1：12　全縣3千幼兒受益

▲▼花蓮逐年調降公立國民小學附設幼兒園師生比，自原本1：15調整為1：12，受益幼兒超過3千人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮逐年調降公立國民小學附設幼兒園師生比，自原本1：15調整為1：12，受益幼兒超過3千人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升幼兒學習品質與教師教學效能，花蓮縣政府自112學年度起，逐年調降縣內公立國民小學附設幼兒園師生比，自原本1：15調整為1：12。此一政策普及全縣82間國小附設幼兒園，受益幼兒超過3,000人，提供更多元關懷與個別化學習照護，為幼兒教育扎根奠定良好基礎。

▲▼花蓮逐年調降公立國民小學附設幼兒園師生比，自原本1：15調整為1：12，受益幼兒超過3千人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次師生比調整係由教育處主責推動，歷經3年規劃與調整後於114學年度起全面推動實施。政策強調「以幼兒為本位、以教保人員專業為核心」，除降低班級負擔，更提升教學互動頻率與情感連結，獲得家長與園所廣泛好評。教育處亦同步規劃人員培訓與資源配置，以確保政策效益深植校園日常。家長反應自政策推動後，幼兒更喜歡上學，與老師互動更為親密，學習狀況也明顯提升。幼兒園教保人員表示教學支援強化，有利營造「每位幼兒都被看見、被關懷」的幸福園所。

▲▼花蓮逐年調降公立國民小學附設幼兒園師生比，自原本1：15調整為1：12，受益幼兒超過3千人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚強調：「縣府以幼兒的未來為出發點，持續優化學前教育資源。此次調降師生比，不僅回應家長期待，也讓花蓮在教育平權與教學品質的道路上更往前一步。」教育處處長翁書敏則說明，幼兒園階段是人格與能力發展的關鍵期，良好的師生互動能顯著提升學習成效與安全照顧，也呼應本縣「幸福花蓮、友善托育」的政策願景。

花蓮縣政府未來將以幼兒園調降師生比為起點，持續推動幼兒教育政策，包括推廣在地特色課程、整合相關教保社群，並串聯親職教育課程，建構全齡共學、在地深耕的教育生態圈，讓花蓮成為全臺幼教品質與創新兼備的領航者。
 

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