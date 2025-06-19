　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免5藍委二階補件　林思銘痛批中選會暗助罷團：淪政治打手

▲▼ 林思銘召開記者會痛批中選會暗助罷團，淪政治打手 。（圖／林思銘辦公室提供）

▲林思銘召開記者會痛批中選會暗助罷團，淪政治打手 。（圖／林思銘辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

中央選舉委員會將在20日審定首波罷免案二階審查結果，其中，罷免立委羅明才、林思銘、楊瓊瓔、顏寬恒與江啟臣5案需補件。林思銘今（19日）開記者會不滿指出，中選會無視行政中立，技術性一再延長補件時間，已淪為「球員兼裁判」的政治打手，若明天中選會刻意護航，他一定會提告中選會跟罷團。

「罷團灌水連署，湊數通過二階門檻，這根本是施行詐術的行為，蒙混過關，中選會不應成為瞎眼無良裁判」。林思銘指出，若扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」之份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立，終結荒謬鬧劇，中選會若刻意護航罷團，宣布自始無效之連署書可以補件，應是構成瀆職。

林思銘提到，請問不足數先湊數達壓線法定門檻，就算被剔除，再爭取時間補件，這樣合法嗎？選罷法第81條第三項，「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」清楚寫到「不得為」，罷團刻意放進去，這不是明知故犯嗎？這不是灌水湊數嗎？這不是無良作弊嗎？中選會還要護航罷團嗎？

針對新竹縣第二選區正在進行的罷免案，林思銘表示抗議，本次罷免案已並非單純為公民自主權之行使，而是罷團明目張膽、惡意操作、嚴重違法的政治鬥爭。違法的灌水連署造冊內容，處處充斥違法充數的事證，例如有未成年人、原住民不在選區的人的連署書，也有一人簽署兩份以上連署書的狀況，早已違反程序正義，喪失正當性。

更嚴重的是，林思銘強調，罷團明知根據選罷法規定第一階段簽署之提議人不得再為第二階段之連署人，卻刻意重複混入湊數，在此情況下，罷免案即已不符合法定要件，中選會應依法宣告罷免案不成立，終止這場踐踏法治的大惡罷鬧劇。

林思銘說，中選會身為選務中立主管機關，對於罷團這樣爭議不斷並惡意操弄大惡罷違法行為，若中選會仍恣意妄為、無視行政中立，淪為執政黨為操作大惡罷，而能夠技術性一再延長補件時間的政治打手，讓整場民主程序淪為「球員兼裁判」的荒誕，呼籲社會大眾，這不只是在野黨的危機，更是全體民主社會共同的警訊，「今日面臨的在野黨，就會是明日任何人」，請站出來投下「不同意罷免票」，教訓執政黨及中選會，台灣社會不是由執政者說了算，不能放任這樣獨裁的體制橫行無阻來清算異己。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs！　大嫌腳本：狗會笑再給我
遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光
每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」
國民黨宜蘭黨部　主委林明昌等12人遭起訴
「熱褲馬靴長腿妹」雙載逆騎國道！　駕駛目擊諷：最美風景
618徵高薪臨工「5天賺23K」　他狂讚：免費便當手搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

台北市3月房市交易量增27.07%　內湖區交易總額62.18億位居第一

伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

合體蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒：罷團激起青鳥仇恨

在野質疑政院特查沒查吳釗燮　吳思瑤建議研讀辦法

轟朱立倫還在甩鍋擺爛　吳思瑤：錯偽抄假都是國民黨

要求地方自籌租補經費恐苦到租屋族？　國土署：原則上補貼不中斷

快訊／微博、親白營粉專稱海鯤號「浮航就變形」　台船發聲明打臉

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

台北市3月房市交易量增27.07%　內湖區交易總額62.18億位居第一

伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

合體蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒：罷團激起青鳥仇恨

在野質疑政院特查沒查吳釗燮　吳思瑤建議研讀辦法

轟朱立倫還在甩鍋擺爛　吳思瑤：錯偽抄假都是國民黨

要求地方自籌租補經費恐苦到租屋族？　國土署：原則上補貼不中斷

快訊／微博、親白營粉專稱海鯤號「浮航就變形」　台船發聲明打臉

同為心臟權威！魏崢大讚好友林芳郁：他做人認真又謙虛

畢業證書、獲贈iPad放機車踏墊全被偷　屏東小6生哭紅雙眼

SUKIYA共砸至少2千萬租金　搶進高火最狂35公尺

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

快訊／香港男神結婚了！　46萬元鑽戒甜套7年女友…歐洲辦豪華婚禮

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

政治熱門新聞

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

國軍退將分析伊朗官媒「手摸核彈」影片　預測1件事

陸委會譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

最新罷免民調北市4藍委危險　黃揚明揪3問題：問卷僅88人回答贊成

黃呂錦茹遭羈押　黃國昌：哪個偽造文書案子這樣搞的？

怒轟苗博雅無恥　黃國昌：妳才是腳尾飯2.0

調查官偷拍少女裙底！法務部長聽懲處秒沉默

新北8月試辦大重機可停路邊機車格　議員提醒標誌、指引要清晰

前助理控洩密國台辦！鄭正鈐喊冤「僅傳墨寶」　她酸：書法大師？

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

台灣學生聯繫中國使館離開伊朗？　林佳龍曝真相

民進黨正式出手挺大罷免　林右昌令：6/21全黨公職「大串連」

揭光電恐釀滅村　柯志恩再轟高雄市府

更多熱門

相關新聞

首波罷免成案20日出爐　中選會一併公布投票日期

首波罷免成案20日出爐　中選會一併公布投票日期

大罷免三階段在即，中選會將在20日審定首波罷免案。中選會今（19日）說明，若有罷免案提早函報，也會在當日審定，「實際審議的罷免案件數，以當日審議實際情況為準」。中選會也說，當天除會宣告首波成案的罷免案外，循例亦會一併審議投票日期。

大罷堅刪　謝志偉：大罷免是痛苦轉智慧

大罷堅刪　謝志偉：大罷免是痛苦轉智慧

民進黨正式出手挺大罷免　林右昌令：6/21全黨公職「大串連」

民進黨正式出手挺大罷免　林右昌令：6/21全黨公職「大串連」

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

查對時間早過？　藍控中選會護航綠罷團拖時間

查對時間早過？　藍控中選會護航綠罷團拖時間

關鍵字：

罷免藍委林思銘中選會罷團

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面