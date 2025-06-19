「台灣人要割棄他們」　謝志偉：大罷免是痛苦轉智慧的決定

▲駐德代表謝志偉認為，大罷免是「痛苦轉智慧」的決定。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免將邁入第三階段，中選會預計20日審定首波罷免案。駐德代表謝志偉今（19日）表示，台灣人過去充滿「被割讓、被捨棄」的「客體命運」，好不容易前人以痛苦犧牲成就了吾人今日的「主體智慧」，如今卻面臨前所未有的危機。大罷免是「痛苦轉智慧」的決定。這一次，台灣人不要被他們割棄；這一次，台灣人要割棄他們。

謝志偉在臉書以「『智慧』與『痛苦』」為題發文表示，「大罷堅刪」， 不是「大覇尖山」，是本文的主題，但是，不急，小菜先上。他說明，英文單字「smart」中文譯為「智慧」，如「智慧手機」就是譯自「smart phone」。

謝志偉指出，但「smart」這個字的本義卻是「使痛苦」、｢割傷｣，其根源在今天同屬日爾曼語系的德文裡的「schmerzen」（動詞，令人感到痛苦）或「der Schmerz」（名詞，疼痛、傷痛）仍可看到。也就是說，從「smart」的意義源頭來看，「智慧」和「受傷、疼痛」顯然有因果關係，這點頗為符合中文「不經一事，不長一智」及「痛定思痛」的意涵。

謝志偉說，更原始來看，今天屬投資概念的「smart money」（精明投資），其實另有一個法律意涵「懲罰性賠償金」，如資方選擇乖乖付給因工殤致殘的勞方之賠償金，否則極可能會遭刑責。

謝志偉認為，這種情境就和中文的「（忍痛）當機立斷」、「（忍痛）認賠殺出」、或甚至「（忍痛）斷尾求生」有相通意涵。作決定、下決心，都是痛苦的事，為什麼？因為要「割捨、割棄」。英文「decide」（決定）本義就是「cut off），完全等同於「割捨」，它和「剪」刀（scissors）有同源關係，「剪不斷，理還亂」正是在描述「割捨」之難的困境。

謝志偉說，回到台灣人的運途來看「smart」這個字。台灣人過去充滿「被割讓、被捨棄」的「客體命運」。好不容易，前人以痛苦犧牲成就了吾人今日的「主體智慧」。然而，此匯集前人痛苦的智慧結晶如今卻面臨前所未有的危機。

謝志偉表示，從台灣人一開始感受到台灣可能被透過「立法」一刀一刀出賣給中國的「凌遲割棄」的驚恐，到最終作出大罷免的決定（decision ），這就是一場從百年痛苦中所淬煉出來的「痛苦轉智慧」的決定。

最後，謝志偉強調，這一次，台灣人不要被他們割棄；這一次，台灣人要割棄他們。大罷免，大成功！