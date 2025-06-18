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控中選會護航綠罷團拖時間　國民黨︰法定二階查對時間早過

▲國民黨質疑中選會護航罷團拖時間。（圖／國民黨提供）

▲國民黨質疑中選會護航罷團拖時間。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免即將進入第3階段，中選會20日將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。國民黨今 (18日）召開記者會指出，針對綠營發起的大罷免，法定二階連署案查對時間已過，中央選舉委員會卻疑似為罷免團體爭取時間，刻意不公告到底要不要補件，讓罷團仍能在各地衝刺連署，中選會被政治力介入的痕跡斧鑿斑斑，獨立機關變成執政黨的打手，質疑中選會的獨立性何在？

國民黨副發言人鄧凱勛指出，以台中為例，台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣罷免案，在5月5日提交罷免案連署名冊，依照法定40天的查對期，應在6月14日要通知是否需要補件；另外，台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔罷免案在5月6日提交連署人名冊，應在6月15日通知是否需要補件，如今已經6月18日，上述兩案卻遲未告知是否成案或需補件，造成台中市罷團繼續在地方衝刺連署，因為預期某些罷免案需要補件。

鄧凱勛質疑，依據《公職人員選舉罷免法》第83條規定，中選會應於40天內查對連署人名冊，如果連署人名冊經查對後不足，選舉委員會應通知提議之領銜人於10天內補件；依規定早就該進入10天補件期的罷免案，卻因中選會故意拖延變成補件期的無限延展，等於變相幫罷團爭取時間連署補件。

鄧凱勛指出，民進黨台中市立委何欣純昨天還貼文說，她跟民進黨市議會黨團、公民團體在潭子車站衝連署，還說因為台中第二、第三、第八等選區，二階都還沒有達到安全門檻，所以要繼續拼連署，但中選會早就該公告是否成案或是否需補件，卻繼續拖延，變相幫這些罷團爭取額外時間，形同中選會變成罷團的附隨組織。

新北市議員江怡臻也說，罷免南投立委游顥的二階門檻為1萬9833人，罷團連署人數號稱為2萬3160人，但依據中選會提供資訊，游顥罷免案中死亡連署56人、第一階段提議人不得為連署人有1536人、重複連署411人、原住民身分66人、居住期間不符規定152、年齡不符規定49人、姓名錯誤或不明721人，明顯有偽造和抄襲之嫌，刪除這些湊數的，根本沒跨過門檻，原本連補件都不行，明顯是湊數拖時間，換取補件時間。

江怡臻表示，國民黨立委許宇甄與游顥6月5日到就台北地檢署告發南投議員陳玉玲和其助理兼罷游領銜人林敬桐涉嫌刑法偽造文書、違反個人資料保護法，請問檢方辦了嗎？約談了嗎？羈押了嗎？呼籲檢方不要辦藍不辦綠，務必以相同標準辦理。另外據說與南投游顥相同的情況，也發生在新北立委洪孟楷、廖先翔的身上。

最後，鄧凱勛補充，洪孟楷與廖先翔兩罷免案應該在6月17日就要公告，其他很多立委罷免案也都已到查對期限，包含魯明哲、呂玉玲、牛煦庭、鄭正鈐、萬美玲、邱若華、丁學忠、賴士葆、王鴻薇等，至今都看不到中選會的公告，中選會到底在拖什麼？到底中選會的中立性在哪裡？

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