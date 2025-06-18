新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免三階段在即，中選會將在20日審定首波罷免案、約26件，預計投票時間落在7月10日至8月19日之間。中選會今（18日）表示，今天已函請羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等立委罷免案領銜人，於文到次日起10日內向地方選委會補提，並強調無任何稽延。

中選會表示，各區域罷免案二階連署人名冊依規定由地方選委會查對後，提報中選會委員會議審定，若有事先徵詢中選會委員過半同意，則會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於20日時辦理追認，或是20日審定後通知未過二階門檻案件領銜人補提，兩種做法都是現行法令所定的適法處理機制與程序。

中選會說，新北市、台中市、新竹縣等3個縣市選委會於13日時，才將各該區域立委罷免案二階連署查對結果函報中選會。3個市縣共5件區域立委罷免案連署人名冊查對結果，不足法定連署的二階門檻，中選會依法通知領銜人於文到次日起10日內補提。

中選會指出，新北第11選區立委羅明才罷免案，不足規定人數564人；台中第二選區立委顏寬恒罷免案，不足規定人數2267人；台中第三選區立委楊瓊瓔罷免案，不足規定人數3464人；台中第八選區立委江啟臣罷免案，不足規定人數2465人；新竹縣第二選區立委林思銘罷免案，不足規定人數1938人。

中選會表示，因應時效並依法循例辦理，5件補提作業已於16、17日2天先以書面分別徵詢中選會委員，經全體委員2分之1以上書面同意後，授權中選會主委核定，於18日函請本案5件區域立委罷免案領銜人於文到次日起10日內，向新北市、台中市、新竹縣選舉委員會補提連署人名冊，並依法依規辦理後續委員會議之追認程序，並無任何稽延，且均予以速處。