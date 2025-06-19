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溪水暴漲釣客難上岸！父衝河邊驚見他受困沙洲　消防成功救出

▲陳姓釣客受困溪水暴漲的中港溪，消防人員抛擲救生衣平安將他救上岸。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓釣客受困溪水暴漲的中港溪，消防人員抛擲救生衣平安將他救上岸。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉中港溪昨（18日）晚發生釣客受困沙洲事故。一名陳姓男子獨自到溪畔垂釣，老父見傍晚仍未返家，奔赴岸邊發現兒子受困沙洲趕緊報警；消防局救災人員發現水勢湍急，不停尋覓適當的下水點，後來用拋繩槍丟擲救生衣給陳男，耗費2個多小時，才將受困沙洲超過4小時的陳男平安救上岸。

消防局指出，昨晚6時28分接獲報案，指三灣鄉水漾森林露營區對面沙洲有陳姓釣客（51歲）受困，第三救災大隊副大隊長李乾偉，率領消防車7輛、救護車1輛和消防人員15人前往現場。

▲陳姓釣客受困溪水暴漲的中港溪，消防人員抛擲救生衣平安將他救上岸。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓釣客受困溪水暴漲的中港溪，消防人員抛擲救生衣平安將他救上岸。（圖／記者楊永盛翻攝）

救災人員抵達後，漏夜動用空拍機起飛以紅外線勘查，確認陳男暫時安全無虞，跟救災人員相距約20~30公尺的溪水，由於昨下午上游山區下大雨，救災現場的水勢相當湍急，為安全起見，沿岸尋找下水點，挑選安全地點後，使用拋繩槍夾帶救生衣給待救陳男，教導穿上救生衣，21時14分平安將陳男救回岸上，幸好未受傷，但他受困超過4小時。

據指出，陳男在三灣當地人，昨下午獨自到中港溪垂釣，原本預定傍晚返家，老父見他遲遲未歸，又未攜帶手機，傍晚到溪邊發現兒子受困，趕緊跑到派出所報警。

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