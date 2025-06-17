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女無痛血尿1個月！竟是7x6公分超巨腫藏膀胱　驚人畫面曝

▲陸兆明醫師提醒，出現無痛性血尿時，務必及早就醫，才能獲得良好的治療。（圖／大千綜合醫院提供）

▲陸兆明醫師提醒，出現無痛性血尿時，務必及早就醫，才能獲得良好的治療。（圖／大千綜合醫院提供

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗縣一名76歲老嫗因持續1個多月的無痛性血尿異常症狀，經大千綜合醫院安排靜脈注射腎盂攝影和膀胱鏡檢查，赫然發現膀胱內竟有一個約7x6公分的巨大腫瘤，經醫師手術」順利清除腫瘤，成功保留膀胱，目前恢復良好並定期回診追蹤，醫師今（17日）呼籲民眾要留心無痛性血尿症狀。

大千醫院泌尿科醫師陸兆明表示，76歲陳姓婦人先前因持續1個月出現無痛性血尿症狀，檢查有明顯的血尿狀況，但未出現發炎反應、尿路結石、腎水腫或腎腫瘤等情況，且腎功能正常；進一步安排靜脈注射腎盂攝影，顯示在膀胱內有大片陰影，再以膀胱鏡檢查，發現膀胱內有一個約7x6公分的巨大腫瘤。

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▲陸兆明醫師提醒，出現無痛性血尿時，務必及早就醫，才能獲得良好的治療。（圖／大千綜合醫院提供）

▲陳女士經檢查發現，膀胱內(藍圈處)有一巨大腫瘤(紅圈處)。（圖／大千綜合醫院提供）

陸兆明說，經安排「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」後，順利清除腫瘤，也成功保留膀胱，目前恢復良好並定期回診追蹤。陸兆明表示，此病人的膀胱腫瘤體積頗大，已佔據未漲尿時的膀胱將近1/2空間，所幸腫瘤細胞尚未侵犯到膀胱外圍，也沒有骨盆淋巴結轉移的情況，因此適用「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」來處理腫瘤。

陸兆明說，病患經手術刮除腫瘤後，再輔以放射治療，清除可能殘留在膀胱壁內較深層的腫瘤細胞，術後2天病人恢復良好，大幅改善血尿、解尿疼痛及頻尿感問題，3個月後回診追蹤，病人膀胱內壁已復原、腫瘤消失且沒有骨盆腔淋巴結腫大的情況，後續只需持續定期門診追蹤。

▲陸兆明醫師提醒，出現無痛性血尿時，務必及早就醫，才能獲得良好的治療。（圖／大千綜合醫院提供）

▲經手術及放射治療後，陳女士膀胱狀況恢復良好也無腫瘤(紅圈處)。（圖／大千綜合醫院提供）

陸兆明呼籲，膀胱癌發生的原因包含有：抽菸、長期接觸致癌物（如染料、橡膠、皮革等化學物質）、洗腎、慢性膀胱炎、膀胱結石、家族史等，民眾需多加留意；若出現無痛性血尿、頻尿、尿急、排尿困難、排尿時疼痛、腰痛、下腹痛、骨骼痛、體重減輕等症狀，務必盡快就醫，才能及早獲得良好的治療。

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