苗栗率先推動移工「結帳還鄉」專案　鍾東錦：沒收詐團武器

▲苗栗縣政府結合警方、人力仲介業者和駐台機構，率先全國推動「結帳還鄉」方案，防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

詐騙集團取得人頭帳戶難度日益提高，逐漸向外籍移工收購，苗栗警方統計今年1~5月，已查獲60多件移工販賣帳戶、其中6成為合法移工。為杜絕詐騙案，苗栗縣政府結合警方、人力仲介業者和駐台機構，率先全國推動「結帳還鄉」方案，今（17日）天邀請實施多年的「億光電子」公司現身說法，希望縣內廠商共同加入專案，合力防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具。

苗栗縣警局統計，今年1至5月期間，因涉及詐欺或違反洗錢防制法而遭裁處告誡案件計有382件，其中外籍帳戶即佔16.80%、有6成為合法移工。數據顯示，在國人防詐意識日漸提升、人頭帳戶取得日益困難的情況下，詐騙集團已將目標轉向收購外籍移工帳戶，利用其語言隔閡與資訊落差實施犯罪。

苗栗縣長鍾東錦今主持「鍾結帳戶 錦衣還鄉-結帳還鄉專案」啟動記者會，致贈「億光電子公司」感謝狀，表彰該公司善盡企業社會責任，透過勞資雙方協議，由仲介協助將約滿移工銀行帳戶結清，移工離台後的退稅或其他款項，再委由公司仲介匯回其母國銀行帳戶，避免移工將提款卡交給在台友人領取退稅、淪為詐騙集團收購目標。鍾東錦強調，此專案如果全面成功推動，能遏止移工帳戶被詐團不法使用，形同「沒收詐團武器」，更能保障移工和國人財產安全。

億光電子協理丁建明說，該公司早在8年多前推動外籍同仁返國前結清帳戶方案，專車接送到銀行結清帳戶，再專車接送離境，降低詐團接觸機會，迄今協助627名移工成功安全結清帳戶，僅1人險些被收購帳戶。

警方說，部分銀行要等移工出境立刻凍結帳戶，也有銀行要等警察機關通知成為警示帳戶後再凍結，而同為詐騙所苦的新加坡政府，去年6月間勒令移工約滿離境前需結清銀行帳戶，若未主動結清將由銀行逕行凍結；苗栗縣政府率先推動的「結帳還鄉」專案，先從離境前協助結清移工帳戶開始做起。

另外，頭份警分局今年2月查獲越南籍阮姓主嫌因騎乘懸掛偽造車牌機車遭警方查獲，當時即涉嫌指揮越南籍同鄉擔任車手，阮嫌3 月返回越南前，在竹南地區預先安排出租套房，供車手提領後集中交付贓款，套房內備有飲食物資供車手使用，阮嫌返國後透過網路遠端遙控在台成員提領贓款。車手坦承，今年4月起，受阮嫌境外遙控提領任務，每日可獲報酬新臺幣1,000至2,000元，並依實際提領金額再行分潤。