港女拿切肉叉殺害女兒！她全裸敲門求救：拜託幫我報警

▲患有精神分裂症的楊女，持切肉叉殺害了24歲的女兒。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

香港黃大仙區先前發生一起慘案，患有精神分裂症的50歲楊姓女子，切肉叉攻擊24歲的陳姓女兒，導致女兒傷重不治身亡。案件持續審理中，楊女17日認了誤殺罪，全案8月20日將判刑。

根據陸媒報導，楊女住在黃大仙區慈正邨的正和樓，她2019年開始與陳姓女兒同住，沒想到2021年某天凌晨突然與女兒發生爭執，嚇得女兒衝出門外求救。

附近的陳姓女住戶睡夢中聽見呼救聲，於是打開門查看，結果發現陳女一絲不掛站在門外，希望她能幫忙報警。陳姓女住戶因為感到害怕，立即將門關上，並且報警處理。

救護人員到場時，全身赤裸的陳女已經躺在走廊上，腹部還被楊女持31公分長的切肉叉刺入，身穿染血褲子的楊女則是坐在女兒的身上，口中還喊著「她今天一定要死」。

警方大約比救護人員晚了一分鐘到場，趕抵現場後立即制伏楊女，並且協助救護人員將陳女送往醫院搶救，不過陳女的腹部傷口深達30公分，經過搶救以後，仍舊不治身亡。

被警方拘留的期間，楊女數度情緒激動、精神狀況不穩定，指稱男同事與女兒有染。後續經過評估，精神科醫師認為，楊女犯案時精神狀況有受到精神病影響。

楊女原先被控告謀殺罪，不過17日高等法院開庭時，楊女認了一項誤殺罪，案件8月20日將判刑。