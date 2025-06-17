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大陸 大陸焦點 特派現場

香港國安法5周年　共332人被拘捕

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

《香港國安法》實施將滿5年，香港特首李家超表示，國安法只針對極少數危害國家安全人士，5年共拘捕332人，平均每年約66人，只佔所有拘捕比例的0.2%。

李家超17日出席行政會議前受訪，他提到，2019年經歷「港版顔色革命」、「黑暴」，香港整體被肆意破壞、市民被任意毆打侮辱，以及交通隨時因被堵路而阻塞、政府施政被癱瘓、要「攬炒香港」等，「想起每個情景都很傷痛、歷歷在目。」

▼《香港國安法》實施後，香港街頭運動隨即絕跡。（圖／路透社）

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）李家超說，《香港國安法》公布實施立竿見影、止暴制亂，香港再次回復穩定、安全、有秩序，每個市民可以正常生活，經濟可以發展，為香港各方面帶領穩定安全的好處，「經過警方與其他執法部門努力，本港的安全除了獲得保障，亦獲得公認，最近一些世界級報告將香港列為世界第6安全城市。」

李家超指出，《香港國安法》公布時強調針對極少數危害國家安全人士，經過5年的實施，總共拘捕332人涉及違反國家安全相關法例，平均每年66人左右；警方每年拘捕約3萬人，比例只佔0.2%，反映法例實施謹慎，履行了當初宣布的立場和目的。

李家超強調，若有任何相關行為或活動出現，政府將依法打擊、絕不手軟，同時很高興看到整體涉及國家安全罪行趨勢有向下跡象，相信會有更多社會教育工作、宣傳展覽，讓廣大市民更加認識維護國安的重要，自覺維護國安。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

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