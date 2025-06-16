陸客遊香港後嫌到不願再去　發片力陳「四大問題」：落後內地30年

▲大陸遊客帶女兒去香港玩後，發影片列4大問題並表明不願再去香港。（圖／翻攝Threads，下同）

文／香港01

香港在大陸遊客眼中是這個樣子？本港網路瘋傳1段影片，有內地大媽來香港旅遊後感到失望，拍片力數香港4大「罪狀」，包括香港人態度、街道問題等，聲言「香港真的比大陸落後多了」，又稱其女兒也「堅決不來香港」。

影片引來兩地網友爭議，有人認同內地大媽說法，「香港真係落後咗好多」、「一般香港人不喜歡聽這些事實」；但亦有網友認為香港人民質素高，反問，「你數完香港係咪覺得自己優越好多？」

這段影片長1分26秒，近日於Threads等社群平台流傳。影片中，內地大媽拍攝與女兒在香港太子旅遊畫面，列出香港4大問題，包括香港人態度冷漠、街道凌亂、環境差，以及港鐵站「陳舊」，形容香港比內地落後了30年，「現在看來香港真的比大陸落後多了」。

香港問題一：香港人態度冷漠

該內地大媽表示，「香港人個個都表情淡漠，我很少看到香港人臉上有這個笑容的，個個都在匆匆忙忙的，匆匆忙忙趕路。」

香港問題二：街道凌亂

該內地大媽批評香港街道擺攤雜亂，「香港的街道你看多亂，這街上可以擺攤擺的這麼亂這麼差，這如果在我們廣東佛山市，廣州絕對不會有這個樣子的。」

香港問題三：街道環境差

該內地大媽指，香港街道地上有很多垃圾，環境很差，「香港給我的感覺就是二、三十年前的樣子，就是我們城市二三十年前的樣子，地上的環境也挺差的，經常地上有很多垃圾，紙皮紙屑，我們的城市，基本上地上看不見這些垃圾的。」

香港問題四：港鐵設施陳舊

該內地大媽走到港鐵太子站，形容設施陳舊，且十分恐怖，「香港的地鐵站特別陳舊，一下了地鐵坐這個電梯啊，發出咣咣噹噹的聲音，好恐怖，感覺那個電梯很快就要壞的感覺。」她又說，到自動售賣機買車票相當困難，「櫃員機買票特別難買，投（幣）進去投幾次都買不成，要不停的投，我們兩個人在這投了5、6次才投成功，才買成票。」

該內地大媽最後提到，原本想讓女兒來香港工作，但女兒來香港看環境後，大感失望，「徹底放棄了這個念頭，她（女兒）說堅決不來香港。」

兩地網民看過影片議論紛紛，有人認同內地大媽說法，「佢有啲講得啱，香港真係落後咗好多」、「她說關於街道的是事實，香港的街道都是破破爛爛，馬路也是爛的。比廣西南寧市（二線）的路爛得多。服務人員也是黑臉的。但一般香港人不喜歡聽這些事實」。

然而，亦有網民不認同內地大媽觀點，認為香港人民質素高，「 香港是眾所周知的人民素質高吧？至少不會隨地大便」、「其實淨係影太子，地鐵同佢點買飛，已經見識到呢位遊客有幾落後，落後嘅，可能唔係香港，而係佢本人」、「可是我覺得香港的燒臘好好吃啊！」。也有網民反問：「我去過好多不同嘅城市玩，就算嗰個城市唔合我去旅遊嘅要求，我都懶得浪費時間拍片剪片數這個地方，你數完香港你係咪覺得自己優越好多？」

【本文獲《香港01》授權轉載。】