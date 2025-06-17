讓視障爺爺用智慧手機更方便　港女學生發明攜帶式盲人點字鍵盤

▲香港女學生發明「便攜式盲人點字鍵盤」，讓視障人士能更便利使用智慧手機。（圖／香港01，下同）

文／香港01

香港上水名校道教聯合會鄧顯紀念中學學生盧芊羽的爺爺是視障人士，她發現，視障人士較少用手機打字，因為手機螢幕是平面的，所以他們不知英文字母的正確位置，導致常打錯字。她便與同學創造一款便攜式鍵盤，令視障人士能夠實際觸摸到字母位置去輸入點字，而且，鍵盤設有的朗讀功能也能提示使用者檢查錯字。

現時市面上供視障人士使用的桌上輔助產品價格昂貴，大多數盲人都無法負擔，她們所設計的鍵盤總成本約550至650元（港元，下同），期望鍵盤功能能夠更加完善，日後除了在筆記本（電腦）打字外，也能夠在應用程式發信息，從而幫助視障人士達到快速通訊。

來自上水道教聯合會鄧顯紀念中學的學生康惠琳、盧芊羽、黃佩瑤和楊語謠花半年時間，專為視障人士設計名為「點『智』輸入法」項目，是一款便攜式鍵盤。這款輕巧的鍵盤對應了盲文（即點字）的6個點位，能夠打出英文字母和數字，使視障人士能夠通過盲文編輯筆記內容，而無須再錄音記錄。

被問到設計靈感時，盧芊羽表示，爺爺是視障人士，她發現視障人士較少用手機打字，因爲手機螢幕是平面的，所以，他們不知英文字母的正確位置，導致常打錯字。於是她與同學便創造一款便攜式鍵盤，令視障人士能夠實際觸摸到字母位置去輸入文字，而且鍵盤設有的朗讀功能也能提示用家檢查錯字。

康惠琳指出，現時市面上供視障人士使用的桌上輔助產品，如點字顯示器，都比較大且無法滿足盲人輕便出行；部分視障人士的收入都不高，而這些產品價格昂貴，大多數盲人都無法負擔。

她們設計的鍵盤不但小巧輕便，符合盲人日常出行，鍵盤總成本約550至650元，大部分盲人都能應付到。她們也期望鍵盤功能能夠更加完善，日後除了在筆記本打字外，也能夠在應用程式發信息，從而幫助視障人士達到快速通訊。

由香港創新基金主辦的「香港創科展」踏入第四屆，將於6月28至29日在灣仔香港會議展覽中心舉行，展出120隊入圍中小學生的創新作品，作品則涵蓋「醫療及保健」、「可持續發展」、「智慧生活」及「智慧城市」四大範疇。今屆以「大想頭 齊創新」為主題，鼓勵學生從小培養創科精神，報名師生總人數突破3000人，提交的作品近600份，均為歷屆之冠。

【本文獲《香港01》授權轉載。】