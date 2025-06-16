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助力公共安全！有南企業捐贈救護車　黃偉哲感謝：為城市注入溫暖力量

▲有南企業有限公司捐贈救護車一輛給台南市消防局，提升市區急救能量，市長黃偉哲親自出席典禮致謝。（記者林東良翻攝，下同）

▲有南企業有限公司捐贈救護車一輛給台南市消防局，提升市區急救能量，市長黃偉哲親自出席典禮致謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公共安全再添生力軍！有南企業有限公司捐贈一輛全新救護車予台南市消防局，16日下午在永華市政中心舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並表達感謝之意，黃偉哲市長表示，市區救護車任務繁重，此舉不僅補足救護能量，更是企業善盡社會責任的溫暖展現，盼拋磚引玉，吸引更多企業加入公益行列。

▲有南企業有限公司捐贈救護車一輛給台南市消防局，提升市區急救能量，市長黃偉哲親自出席典禮致謝。（記者林東良翻攝，下同）

有南企業執行長陳林宏與總經理陳林琮親自出席典禮，提及捐贈動機時動情表示，數年前母親因突發病況緊急送醫，深切體認救護人員在第一線的關鍵角色，因此決定號召旗下子公司——寰達交通器材、寰興投資、寰貿科技等聯合捐贈，盼讓更多生命能在緊要關頭獲得即時協助。

▲有南企業有限公司捐贈救護車一輛給台南市消防局，提升市區急救能量，市長黃偉哲親自出席典禮致謝。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，「工欲善其事，必先利其器」，救護車是守護生命的第一道防線，在時間與生命賽跑的現場，每一分每一秒都至關重要。他並代表全體市民感謝有南企業義舉，呼籲民間力量持續關注公共服務。消防局長李明峯補充，該輛救護車將配置於南門分隊，未來將投入市區高頻次救護任務，提升救災效能，也再次展現政府與企業攜手守護市民健康與安全的良好典範。

▲有南企業有限公司捐贈救護車一輛給台南市消防局，提升市區急救能量，市長黃偉哲親自出席典禮致謝。（記者林東良翻攝，下同）

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