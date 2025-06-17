永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

▲台東永續方舟館推出「太陽能鍋」實作課程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應每年6月18日「永續美食烹調日」（Sustainable Gastronomy Day）國際倡議，台東縣環保局永續方舟館推出環境教育特色課程「太陽的神奇力量—太陽能鍋應用與節能」，即日起開放至9月30日受理預約申請，透過實作體驗，引導民眾學習低碳烹調方式，落實永續飲食理念，並以實際行動支持聯合國永續發展目標（SDGs）。

本課程除介紹太陽能鍋的原理與應用，亦鼓勵參與者選用在地食材，結合自然能源進行烹飪，不僅節能減碳，也有助推動環保與健康兼具的永續飲食文化。永續方舟館課程提供每週二至週五預約時段，一般團體報名需20人以上，學校與社福團體10人以上即可申請，須於活動日前14天完成線上預約（網址：http://bit.ly/3SU8ucg），洽詢電話：089-359049。

台東縣政府指出，聯合國自2016年起將每年6月18日訂為「永續美食烹調日」，目的在提倡全球飲食系統應兼顧營養、農業發展與環境永續。然而，全球目前面臨氣候變遷、資源枯竭與糧食浪費等多重挑戰，尤其消費端造成的食物耗損問題日益嚴重。以台灣為例，每年廚餘回收量高達50萬公噸，突顯從日常飲食改變做起、推廣「惜食」行動的迫切性。

環保局進一步說明，太陽能鍋課程為永續方舟館的常設環境教育活動之一，透過民眾實地參與製作與操作太陽能鍋，體驗自然能源的實用性，同時進行簡單的科學觀察與討論，反思日常生活中如何有效節能、節水與減碳。課程也強調從改變消費習慣出發，減少食物浪費、選擇在地食材與低碳烹調方式，讓綠色飲食理念深入日常生活。

環保局呼籲，環境保護需要全民參與，從減少食物浪費、節約能源到實踐綠色生活，每一位市民都是永續未來的關鍵角色。誠摯邀請各級學校、機關團體與民眾踴躍參訪永續方舟館，透過課程體驗「用太陽煮飯」的創意行動，一起守護地球、珍愛土地，邁向低碳未來。更多活動資訊，歡迎追蹤永續方舟館臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ttceeec）。