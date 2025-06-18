劉強東：京東失落5年　沒創新沒成長

▲京東創辦人劉強東。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

京東集團創辦人劉強東17日出席媒體分享會，他表示，最近這五年，京東沒有任何新的東西，可以說是失落的五年、走下坡路的五年，「可以毫不留情地這麼說，沒有創新，沒有成長，沒有進步，應該算是我創業史上是最沒有特色的、貢獻價值最少的五年。」

劉強東在分享會上提到，2007年，他做了第二個公司「京東物流公司」，之後每三年出來一家新的公司，後面就出來京東金融、京東工業、京東健康、京東產發，「京東集團所有的業務，我們只圍繞著『供應鏈』展開，如果跟供應鏈無關的事情，我從來不碰。」

劉強東說，他這一輩子，或者說整個京東集團，都一直圍繞供應鏈開展業務，「我們並不是一個所謂多元化的公司，看似我們有很多公司，但其實所有的公司都服務於供應鏈，包括我們今天做的外賣，也是為了服務生鮮供應鏈。」

劉強東指出，大家看到的是跟興哥（美團王興）的外賣之爭，老百姓點餐，但其實他們做的是背後的生鮮供應鏈，這是他真正想要的，「前端賣飯菜我可以永遠不賺錢，我靠供應鏈賺錢是可以的。」

▼劉強東親自送外賣。（圖／翻攝微博）



劉強東直言，他們現在有40%交叉銷售，用戶會去買他們電商的，所以他們虧的錢也比去買流量划算，是這樣的邏輯。

劉強東也特別談到品牌的重要性，他說，在產業鏈分工的時候，京東有「三毛五理論」，希望零售商只能拿三分之一的利潤，三分之二應該給品牌商拿走，這樣才能促進品牌的發展。

劉強東指出，因為沒有品牌，國家的經濟永遠沒有質量，如果這個國家永遠靠垃圾貨、白菜貨，這個國家的經濟永遠不可能好，「因為生產垃圾貨的工廠，老闆也賺不到錢，他得拼命地壓榨員工。把產業工人壓得根本沒有錢消費，他只能買垃圾貨，這樣整個經濟就惡性循環。」

劉強東認為，一個富裕的國家、真正強大的國家，必須把經濟帶到正循環上去，就要靠品牌，讓品牌商多賺錢，品牌商賺了錢之後就投入研發，生產更好的、質量更高的商品，然後有更新的商品，「品牌商就拼命地給員工漲工資，格力也漲工資，美的也漲工資，海爾也漲工資，工人收入高了，他也去買有品牌的商品，然後零售商、品牌商、消費者、產業工人，大家都是雙贏。」

對於近期投入的外賣產業，劉強東透露，他們3月1日進入外賣，截至目前已經超過12萬名全職的外賣小哥，每天都有3000到4000人入職，最主要的是人力HR不夠，都分散在全國各地，對HR是一個巨大的挑戰，不是不想招更多全職的騎手，而是這需要時間，HR確實不夠。

劉強東說，京東創業21年以來，為什麼要那麼做，為什麼不這麼做，為什麼跟人家反著做？不是為了顯擺自己、賣弄自己，都是從創業第一天開始就想好的。

劉強東提到，就像京東總部在這裡，而不是在市中心一樣，「因為大企業就不應該在市中心，想一下，今天京東集團已經6萬人，如果6萬人在朝陽或者海淀，我們一家企業就把周邊四五個街區全給堵癱瘓了，嚴重影響一個城市正常的運營和老百姓的生活。」

劉強東強調，京東能夠贏，能夠走到今天，戰略就是六個字：體驗、成本、效率，「體驗做到最好，成本做到最低，當然最低的成本絕對不能建立在壓榨員工的基礎上。」

劉強東說，他不想壓榨員工，但是產業正常的拼搏精神要有，那他一點辦法沒有，但是他會給兄弟們漲薪，「當時我就說，我知道非常辛苦，比以前過得更辛苦一點，但是現金收入我會不斷地漲，漲了七次，一年半的時間，你問問所有的兄弟們，現金收入再差的人也都漲50%，P5以上的員工基本上就是翻倍。」

劉強東提到，2023年他重新回京東上班，現在京東戰略完全恢復過去了，體驗、成本、效率，大家應該能感受到，「我相信這段時間，京東的購物體驗其實比以前好很多，我們也每個月看這個數字，體驗感一點點提高。」

最後，劉強東說，未來還堅持每年都要有創新，雖然這麼多創新項目不可能都成功，終究有些項目會失敗的，為此損失一些時間和錢，但是企業就是這樣，不去承擔這些風險，永遠不可能做出成功的東西。