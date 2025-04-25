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大陸 大陸焦點 特派現場

劉強東親送外賣拉抬人氣奏效　一週內日訂單量從500萬暴增至千萬

▲京東創辦人劉強東親自送外賣。（圖／翻攝微博）

▲京東創辦人劉強東親自送外賣。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名電商品牌京東投入外賣市場後，和美團之間的白刃戰引起外界關注，不僅在外賣騎手的爭奪引起兩邊混戰，京東也頻頻出招，連創辦人劉強東都親自「下海」送外賣，成功拉抬聲勢，硬是在一週內從日單量500萬的數字衝上千萬，增速十分驚人。

《每日經濟新聞》報導，雖然京東日單量1000萬單，在體量上與美團仍有一定差距，但這個增速無疑是驚人的。京東黑板報顯示，從外賣的第1單到如今的第1000萬單，京東外賣已服務全國166個城市。

▲京東創辦人劉強東親自送外賣。（圖／翻攝微博）

就在過往的一週內，京東先是安排劉強東親自下場送外賣，和消費者合照、請外賣員吃火鍋，甚至承諾優先給騎手的另一半安排工作，而京東外賣系統也曾因流量過大「崩潰」兩次，在社群網站上「蹦上」熱搜，行銷功力拉滿，也助推京東外賣的訂單量暴增。

京東投入外賣市場，勢必會動到將其視為核心業務的「美團」手中的蛋糕，這也是雙方近期廝殺「不死不休」的引爆點。對此，京東集團CEO許冉在透露，京東做外賣最重要的是解決行業痛點、滿足用戶需求，「外賣行業本就是一個寬廣的賽道，完全容得下多個平台。」

就在雙方進行激烈的白刃戰之際，京東再次出手，創辦人劉強東送外賣和顧客的合照傳遍陸網，他還請外賣騎手們吃海底撈，並在吃飯期間提及送外賣的感受和為騎手繳納「五險一金」等內容，並許下京東未來全職外賣員也能突破100萬人的願望。

對於大陸外賣市場從美團和餓了麼的雙雄並立到京東入局形成的「三分天下」形勢，大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，外賣業務對新入局者都曾是「燙手山芋」，「京東外賣進入市場後，其實對餓了麼是中性的影響，餓了麼從京東外賣那裡失去的部分，或許可以借助這次外賣市場的重新洗牌，從美團手裡拿回來。」

盤和林強調，短期補貼對用戶消費習慣的養成還是有限，「用戶選擇哪個平台，更多還是要考量體驗、供給側的多樣性以及需求的快速精準匹配及性價比等等，跳出平台競爭的表象，外賣市場的新一輪廝殺，依然緊扣效率與規模的主題。」

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